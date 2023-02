नोएडा के OYO होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, आपत्तिजनक हालत में मिलीं 7 लड़कियां, 4 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। रेस्क्यू की गई लड़कियों से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नोएडा के सेक्टर-41 के ओयो होटल में अनैतिक गतिविधियों में शामिल रैकेट का पर्दाफाश (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

नोएडा पुलिस ने अनैतिक देह गतिविधियों में शामिल एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक ओयो होटल में यह रैकेट चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी में 4 युवकों को गिरफ्तार कर 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। फिलहाल, पुलिस होटल के मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस और एएचटीयू टीम ने मारा छापा नोएडा के सेक्टर 41 के एक ओयो होटल में अनैतिक गतिविधियों में शामिल एक रैकेट चल रहा था। बुधवार को देर रात पुलिस और एएचटीयू टीम ने छापा मारकर इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने रैकेट में शामिल 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है और 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। रेस्क्यू की गई लड़कियों से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसीपी-1 रजनीश वर्मा ने बताया कि कोतवाली 39 को सूचना मिली थी कि सेक्टर 41 के एक ओयो होटल प्रीमियर में अनैतिक देह व्यापार का धंशा चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारा और यहां से 4 लड़कों को गिरफ्तार कर 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी में काफी सारा आपत्तिजनक सामान भी मिला है। Also Read Noida: पहचान छुपाकर MBBS छात्रा के साथ बेटे ने किया दुष्कर्म, पिता ने डाला इस्लाम अपनाने का दबाव, दोनों आरोपी गिरफ्तार

इन लोगों को किया गया गिरफ्तार पुलिस ने 4 युवकों गजेन्द्र कुमार, आलोक कुमार, प्रवीण और धर्मेन्द्र कुमार सिंह को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है जिनसे पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी में मिली आपत्तिजनक सामग्री पुलिस अधिकारी रजनीश वर्मा ने बताया की पुलिस ने होटल से आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 1 पेटीएम स्कैनर, 1900 रुपये नगद, रजिस्टर और ग्राहक फार्म एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की हैं। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसके अलावा, होटल के मालिक की भी तलाश की जा रही है और टीम गठित कर दी गई है।

