उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे दिल्ली के कालिंदी कुंज में टोल टैक्स के विवाद के चलते एक ट्रक ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में पुलिस ने सोमवार को सात लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों (बाउंसरों) ने 14,600 रुपए की मांग की थी लेकिन जब ट्रक ड्राइवर ने देने से मना कर दिया तो उसे पहले तो बुरी तरह पीटा गया फिर उसके शव को नोएडा के पास फेंक दिया गया। फिलहाल नोएडा पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा करने का दावा करते हुए साटत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है मामला: गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी में रहने वाला विमल तिवारी कैंटर (ट्रक) चलाता था। शनिवार की सुबह वह कैंटर लेकर दिल्ली जा रहा था। टोल टैक्स वसूलने वाले बाउंसरों से कालिंदी कुंज के पास उसका विवाद हो गया। बाउंसरों ने उसके साथ मारपीट की तथा उससे 14,600 रूपए मांगे। उन्होंने बताया कि कैंटर चालक टोल के पास ही अपना कैंटर छोड़ कर नोएडा की तरफ वापस लौट गया। लेकिन शनिवार को सुबह वह यमुना पुल पर बेहोशी की हालत में मिला। उसे पुलिस ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई।

Noida: 7 toll plaza workers arrested for allegedly killing a truck driver Vimal Tiwari after he couldn’t pay Rs 14,600 tax. Tiwari’s body was recovered on the morning of Aug 10,following an argument with the toll bouncers at new Yamuna bridge in Kalindi Kunj on the previous night pic.twitter.com/kzyAUIBHnB

— ANI UP (@ANINewsUP) August 12, 2019