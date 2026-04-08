Noida Breaking News: ग्रेटर नोएडा में चिकन एग रोल खाने से एक ही परिवार के चार लोग बिमार पड़ गए। सभी ने जगतफार्म मार्केट में स्ट्रीट फूड स्टाल से चिकन एग रोल खाया था। सूरजपुर स्थित लोटस पार्क निवासी अनिल पासवान के परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बाजार स्थित एक दुकान से 5 अप्रैल को रोल खाया था, जिसके बाद सबसे पहले उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ी, जिसे निजी अस्पताल से दवा दिलाकर लाए। लेकिन कुछ समय बाद सभी लोग बीमार पड़ गए।

उन्होंने बताया कि रोल खाने के कुछ समय बाद ही सभी को बेचैनी महसूस होने लगी थी। बाद में परिवार को चार लोगों को बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पूरे मामले में कार्रवाई की मांग उठ रही है। जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा का कहना है कि मामला संज्ञान में है। संबंधित दुकान से चिकन एग रोल के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं।

घर की रसोई से सिलेंडर की चोरी

गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच ग्रेटर नोएडा में हैरान करने वाली घटना हुई। यहां के बीटा दो कोतवाली थाना क्षेत्र में घर की रसोई से सिलेंडर की चोरी का मामला सामने आया है। यहां एक घर में दो बाइक सवार बदमाश गैस एजेंसी कर्मचारी बनकर आए और अन्य सामानों को छोड़कर दो गैस सिलेंडर ले कर फरार हो गए।

मामले में पीड़ित प्रदीप सजवान मूल रूप से उत्तराखंड निवासी ने शिकायत दर्ज कराई है। घटना के वक्त वो और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। बदमाश बच्चों को चकमा देकर सिलेंडर ले भागे। उन्होंने कहा कि उन्हें गैस लीकेज होने की शिकायत मिली है। फिलहाल, इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि घटना संज्ञान में है। शिकायती पत्र मिला है। सुसंगत कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत होने वाली है। एयरपोर्ट पर यात्री टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर रनवे पर स्थापित नेविगेशन सिस्टम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब केवल एयरपोर्ट सुरक्षा कार्यक्रम की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद एयरलाइंस और ऑपरेशन से जुड़ी एजेंसियां देश के प्रमुख शहरों के लिए घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू कर देंगी।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट पर रोजाना बम निरोधक दस्ते के साथ सुरक्षा ट्रायल किए जा रहे हैं। साथ ही, डिजिटल यात्रा से जुड़े सिस्टम जैसे ऑनलाइन चेक-इन, सेल्फ बैगेज ड्रॉप और बायोमेट्रिक बोर्डिंग पास की भी जांच की जा रही है।

टर्मिनल में प्रवेश के बाद यात्रियों को केवल 20 मिनट के भीतर बोर्डिंग सुविधा देने के उद्देश्य से व्यवस्थाएं की गई हैं। विमान में चढ़ने के लिए एप्रन एरिया में 10 स्थायी और 3 मोबाइल एयरोब्रिज पूरी तरह तैयार हैं।

नोएडा के पार्कों में मच्छरों का प्रकोप

नोएडा में बिजली विभाग और स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की इंस्टॉलेशन भले ही रोक दी गई हो, लेकिन जिन घरों में पुराने पोस्टपेड मीटर खराब हो रहे हैं, वहां उनकी जगह सीधे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जबकि नए नियमों के अनुसार उपभोक्ता की लिखित सहमति के बिना ऐसा करना संभव नहीं है, इसके बावजूद इलाके में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

जैसे ही किसी घर का पुराना मीटर खराब होता है, तुरंत टीम पहुंचकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा देती है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर लगाने से पहले न तो कोई सूचना दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। अचानक टीम आकर मीटर बदल देती है। जिन लोगों के यहां ये मीटर लग चुके हैं, वे अब इसे हटाकर पुराने सिस्टम में वापस लौटने की मांग कर रहे हैं।

इनामी गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार देर रात 25 हजार रुपये के इनामी गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान की गई।

पुलिस टीम रबूपुरा कार्गो टी-प्वाइंट पर वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगा। पीछा करने पर खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी।

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पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण भारत के कई हिस्सों में खाना पकाने की गैस की कमी हो गई है। इससे पैदा हुआ मौजूदा संकट महामारी के कारण लगे लॉकडाउन जितना गंभीर नहीं है, लेकिन इसने वित्तीय स्थिति को इतना कमजोर कर दिया है कि कई लोगों को कम से कम अस्थायी रूप से अपना कारोबार समेटने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पूरी खबर पढ़ें….