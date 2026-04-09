Noida Breaking News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आग लगने की घटनाओं से रबी की फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित किसानों और बटाईदारों को तत्काल मुआवजा देने को कहा। वहीं, नोएडा में 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती। पढ़ें नोएडा से जुड़ी 5 बड़ी खबरें

किसानों को मुआवजा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आग लगने की घटनाओं से रबी की फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से नुकसान का आकलन करें और प्रभावित किसानों और बटाईदारों को तत्काल मुआवजा दें। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार को तेजी से, पारदर्शिता से और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और राहत वितरण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कैसा होगा नोएडा का मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, नोएडा में 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि, इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है पर तेज बारिश की संभावना नहीं है। बुधवार को बारिश के बाद शहर की हवा में थोड़ा सुधार देखा गया है। बुधवार को नोएडा का एक्यूआई 122 पहुंच गया। बारिश के चलते नोएडा के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है।

नोएडा सेक्टर-62 से होकर गाजियाबाद की ओर जाने वाली सर्विस रोड बंद रहेगी

नोएडा सेक्टर-62 में मेट्रो लाइन 3 यानी नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के विस्तार के तहत 9 अप्रैल से 10 जून तक गाजियाबाद की ओर जाने वाली सर्विस रोड बंद रहेगी। इससे नोएडा सेक्टर-62 गोल चक्कर होकर जाने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। 9 अप्रैल से 10 जून तक मेट्रो पिलर 386 के पास से स्टील स्पैन लगाने का काम किया जाएगा, जिसके चलते दोनों दिन गाजियाबाद को जोड़ने वाली सर्विस रोड बंद रहेगी। यह सर्विड रोड नोएडा सेक्टर-62 होते हुए दिल्ली-मेरठ हाईवे के अंडरपास से होकर इंदिरापुरम को जाती है।

एमिटी विश्वविद्यालय के छात्र की मौत से जुड़ा खुलासा

बुधवार को पानी से भरे एक गड्ढे में एमिटी विश्वविद्यालय के छात्र हर्षित भट्ट की डूबने से मौत हो गई। यह गड्ढा नोएडा के सेक्टर 94 में सुपरटेक की सुपरनोवा परियोजना के पास खुदा हुआ था। उस स्थान पर रखे गए शिलान्यास से पता चलता है कि यह नोएडा कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर का स्थल है जो नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन पर बनेगा। लगभग 685 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की आधारशिला 2 मार्च, 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी थी। नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कन्वेंशन सेंटर परियोजना का ठेका उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम को दिया गया था लेकिन 2021 में काम रुक गया था। उन्होंने भूखंड की खुदाई तो की लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं किया। यूपीआरएनएन को 2021 में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि ज्योतिर्मठ के सरकारी नंबर पर एक अप्रैल को एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा कई आपत्तिजनक संदेश भेजे गये थे। उन्होंने बताया कि नंबर ब्लॉक कर दिये जाने के बाद 6 अप्रैल को वॉइसमेल के जरिए दो धमकी भरे मैसेज मिले। उन्होंने कहा कि इन संदेशों में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए शंकराचार्य को जान से मारने की बात कही गयी है।