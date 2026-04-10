Noida Latest News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को जमीन आवंटित करना शुरू कर दिया है। वहीं, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड के सदस्य 20 अप्रैल को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। पढ़ें नोएडा की बड़ी खबरें

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कंपनियों को जमीन

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को जमीन आवंटित करना शुरू कर दिया है। YEIDA के अधिकारियों ने बताया कि यह क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) विकसित करने के प्रयास का हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस को मिले आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, YEIDA क्षेत्र के सेक्टर 10 में हैवल्स इंडिया, एसेंट के सर्किट और पॉलीनोमस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को जमीनें आवंटित की गयी हैं। इन जमीनों पर बनने वाली यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेकर पॉलिमर मैटेरियल तक के उत्पादों का निर्माण करेंगी।

एमिटी विश्वविद्यालय के छात्र की गड्ढे में गिरने से मौत की नहीं हुई है FIR

नोएडा के सेक्टर 94 में कंस्ट्रक्शन साइट के पानी से भरे गड्ढे में एमिटी विश्वविद्यालय के 23 वर्षीय छात्र के डूबने के एक दिन बाद, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस घटना को अतिक्रमण का मामला बताया। एक अधिकारी ने कहा, “हमने बाड़ लगाकर यह उपाय किया था कि कोई भी गड्ढे में न जा सके।” उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना अतिक्रमण के बराबर है। पुलिस उपायुक्त (नोएडा) साद मियां खान ने बताया कि हर्षित भट्ट अपने दोस्तों के साथ परीक्षा समाप्त होने का जश्न मनाने के लिए उस स्थान पर गया था। उन्होंने आगे बताया, “इस दौरान वह नहाने के लिए पानी से भरे एक गड्ढे में उतरा और अचानक डूब गया।” इस बीच, पुलिस ने बताया कि हर्षित के परिवार ने अभी तक इस घटना के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत डूबने से हुई है।

6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म

नोएडा के सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, बच्ची के माता-पिता मजदूरी करते हैं। गांव में उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर 16 वर्षीय किशोर रहता है। बुधवार को दंपती काम पर गए थे और बेटी घर पर अकेली थी। बताया कि बच्ची बुधवार को दोपहर में करीब दो बजे गली में खेल रही थी। इसी बीच किशोर आया और बच्ची को खाने-पीने की चीज दिलाने के बहाने घर ले गया। वहां पर ले जाकर मुंह दबाकर जबरन गलत काम किया। घर पहुंचने पर बच्ची ने आपबीती सुनाई। जिसके बाद बच्च्ची के पिता ने सेक्टर-113 थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एक करोड़ के फ्लैट की खराब क्वालिटी

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर सेक्टर चाई-5 (Sector Chi V) में एक फ्लैट में छत का प्लास्टर टूट कर नीचे गिर गया। बालकनी से प्लास्टर गिरने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सेक्टर में रहने वाली सोनम सिंह की एक महिला ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो साझा कर आपबीती बताई है। उनका कहना है कि फ्लैट का किराया 28,000 रूपये है और फ्लैट का मूल्य एक करोड़ रूपये है। सोनम ने वीडियो में टूटी हुई बालकनी का हिस्सा दिखाते हुए बताया कि यह घटना तब हुई जब वह देर रात अपने कमरे में टीवी देख रही थी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड के सदस्य 20 अप्रैल को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने के संदर्भ में बोर्ड सदस्यों का यह निरीक्षण कार्यक्रम अहम है। एयरपोर्ट से विमान सेवा के लिए अगले माह से टिकट की बिक्री शुरू होने की संभावना है।