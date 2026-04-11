Noida News: ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास के रास्तों पर शनिवार को जाम की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गयी है। यूपी में विशेष गहनता पुर्नरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अंतिम सूची जारी कर दी है। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में 3.60 लाख से अधिक नाम कटे हैं। पढ़ें नोएडा की बड़ी खबरें

इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास के रास्तों पर जाम

ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास के रास्तों पर शनिवार को जाम की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गयी है। मार्ट में एचसीएल के 50वें स्थापना दिवस पर हो रहे समारोह में करीब 25 हजार एचसीएल कर्मियों के शामिल होने का अनुमान है। प्रमुख रास्तों पर जाम की स्थिति न बने और वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र कुमार सिंह ने वाहन चालकों के लिए रूट चार्ज जारी किया है।

कैसा होगा नोएडा का मौसम?

ग्रेटर नोएडा में आने वाले सात दिनों के दौरान गर्मी बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 अप्रैल तक दोनों शहरों में तापमान लगातार बढ़ेगा जबकि शुरुआत के कुछ दिनों में दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में 11 और 12 अप्रैल को अधिकतम तापमान क्रमशः 35 और 36 डिग्री तक पहुंच सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहेगा। इन दोनों दिन तेज हवाएं चलेंगी और मौसम शुष्क बना रहेगा, वहीं 13 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है। 13 से 16 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 36 से बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

यमुना सिटी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बस-वे का निर्माण

जेवर हवाई अड्डे से उड़ान जल्द ही शुरू होगी। इसी कड़ी में ग्रेटर वेस्ट को ग्रेटर ईस्ट और यमुना सिटी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क 130 मीटर पर बस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इस पर ग्रेटर अथॉरिटी का खर्च 25.19 करोड़ रुपए है। निजी परियोजना विभाग ने आईटी टेंडर जारी कर दिया है।नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वजह से लगातार बढ़ते दबाव और खुर्जा-बुलंदशहर से स्मारक बनाने के लिए जौहरा-खुर्जा मार्ग का निर्माण एवं निजीकरण किया जा रहा है। पिछले दो महीने से चल रहे सड़क निर्माण पर सरकार 41 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि जहांगीरपुर तक 15.433 किमी मार्ग के हिस्सों के लिए 41 करोड़ एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। शासन से पहली किस्त रिलीज होने के बाद जहां जहांगीरपुर से लेकर सड़क तक एक तरफा अर्थ फिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है।

SIR के बाद ग्रेटर नोएडा में 3.60 लाख से अधिक नाम कटे

यूपी में विशेष गहनता पुर्नरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अंतिम सूची जारी कर दी है। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में 3.60 लाख से अधिक नाम कटे हैं। जिले में कुल नामांकन 15.05 लाख मतदाताओं का था पर ग्रेटर नोएडा की अंतिम मतदाता सूची से 3.60 लाख नाम हटाए गए हैं। एसआईआर से पहले जिलों के त्रिस्तरीय क्षेत्र (नोएडा, दादरी और जवाहर) में कुल 18,65,673 लाखों सूची में दर्ज थे जो अब 15,05,082 रह गए हैं। अंतिम सूची के अनुसार जिलों में कुल 8,23,304 पुरुष, 6,81,728 महिलाएं और 50 ट्रांसजेंडर लोग रह गए हैं। त्रिलोक क्षेत्र से सबसे अधिक 1,83,887 नाम हटे हैं दूसरे नंबर पर दादरी के 1,21,628 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

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