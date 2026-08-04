नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने के दौरान मलबा गिरने से दो दमकलकर्मियों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार देर रात औद्योगिक क्षेत्र ईकोटेक-3 में स्थित आईएलजीआईएम कंपनी की है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कम से कम 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आग बुझाने के दौरान फैक्टरी परिसर की एक दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया और इसकी चपेट में आने से पांच दमकलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान दो दमकलकर्मियों ने दम तोड़ दिया।

#WATCH | Greater Noida, Uttar Pradesh | Two Fire personnel died after a wall collapsed during a fire rescue operation in Ecotech 3 PS limits



DCP Central Noida Shailendra Kumar Singh says, "A fire broke out in an electronics chip manufacturing company last night. On receiving the… pic.twitter.com/xgNN71T6rK — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 4, 2026

नोएडा पुलिस ने बताया, “3 और 4 अगस्त, 2026 की दरमियानी रात को इकोटेक 3 स्थित आईएलजीआईएम कंपनी में आग लगने की सूचना मिली जो इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्थानीय पुलिस और दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया। इसी दौरान एक दीवार और लोहे का बीम गिर गया जिससे दमकल कर्मियों में से मुख्य कांस्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, दमकलकर्मी मनीष कुमार, मुख्य कांस्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह, दमकलकर्मी अमित कुमार और दमकलकर्मी रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।

नोएडा: दो दमकलकर्मियों की मौत

डॉक्टरों ने दमकलकर्मी रोहित यादव और मुख्य कांस्टेबल ड्राइवर तीरथपाल को मृत घोषित कर दिया। बाकी तीन कर्मचारी खतरे से बाहर हैं। पुलिस अधिकारी और एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

प्रवक्ता ने बताया कि घायल दमकलकर्मियों राजपाल सिंह, मनीष कुमार और अमित कुमार की हालत खतरे से बाहर है और उनका उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम भी मौजूद है। पुलिस के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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केरल में बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हैं। इसके अलावा 5792 लोगों को 209 राहत कैंपों में भेजा गया है। सीएम ने बताया कि राज्य में लैंडस्लाइड, बाढ़ और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यह जानकारी सीएम कार्यालय की ओर से साझा की गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें