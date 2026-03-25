Noida Airport Jobs: नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पांच हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (यापल) ने 30 कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वह कंपनियां हवाई अड्डे के संचालन से पूर्व भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगी। वहीं, हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय से 1030 सीआईएसएफ के जवानों को स्वीकृति मिली है। पुलिस की तरफ से भी हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए 131 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

अलग-अलग प्रकार के पदों पर की जाएगी बहाली

पहले चरण के तहत हवाई अड्डा 1334 हेक्टेयर में विकसित हुआ है। इनमें रनवे, टर्मिनल, एटीसी और कार्गो हब शामिल हैं। इनमें व्यवस्थाएं संभालने के लिए भर्ती भी अलग-अलग प्रकार के पदों पर की जाएगी। जिसमें आपरेशन और ग्राउंड स्टाफ, चेक-इन काउंटर स्टाफ, बोर्डिंग गेट स्टाफ, बैगेज हैंडलर, तकनीकी और इंजीनियरिंग, एअरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर (एएमई) व तकनीशियन आदि के पद होंगे।

प्रशासनिक और प्रबंधन स्तर पर एचआर, लेखाकार, प्रबंधक, बिक्री और आतिथ्य सत्कार, दुकानों पर काम करने, रेस्तरां व होटल आदि में भी काम करने वाले होंगे। कार्गो और लाजिस्टिक्स, कार्गो हैंडलर, वेयरहाउस स्टाफ और माल की लोडिंग-अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट आदि के लिए भी कर्मियों की भर्ती होगी।

बता दें कि हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 14 गांवों के 335 युवाओं को हवाई अड्डे पर योग्यता के अनुसार नौकरी दी जानी है। उन्होंने 2019 में पांच लाख रुपए लेने की बजाय नौकरी का विकल्प चुना था। नायल ने हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले युवाओं को रोजगार देने के लिए पोर्टल बनाया है। इसमें 180 से अधिक युवा पंजीकरण करा चुके हैं। साथ ही 24 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपी जिम्मेदारियां

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने हवाई अड्डा स्थल पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 मार्च को हवाई अड्डे के उद्घाटन और उसके बाद विशाल जनसभा के संबोधन को लेकर विस्तृत रूपरेखा, जन सहभागिता पर चर्चा हुई।

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गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बन रहा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा तेजी से अपने संचालन की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना में पहले चरण का करीब 95 फीसद निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। शेष कार्य 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।पहले चरण में हवाईअड्डा एक हवाई पट्टी के साथ संचालित होगा और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। औसतन प्रतिदिन करीब 150 उड़ानों के संचालन का अनुमान लगाया गया है। पूरी खबर पढ़ें…

