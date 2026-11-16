Noida News: नोएडा की सड़कों पर यातायात अनुशासन कायम करने के तमाम दावों की हकीकत सरकारी आंकड़े ही बयां कर रहे हैं। दस महीनों के भीतर यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले कुल 23.33 लाख से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद शहर के चौराहों पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यातायात माह के 15 दिन बीत जाने के बाद भी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है।

दोपहिया वाहनों पर 13.10 लाख चालान किए गए हैं। इनमें से अकेले 10.62 लाख चालान केवल बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामले में काटे गए हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारी-भरकम जुर्माने और डिजिटल निगरानी भी वाहन चालकों में कानून का डर पैदा करने में विफल रही है।

सीसीटीवी कैमरों से कटे ज्यादातर चालान

दरअसल, इनमें से अधिकांश चालान सीसीटीवी कैमरों से कटे हैं, जिसके कारण मौके पर पुलिस की सीधी टोक या सख्ती न होने से चालकों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। नियमों के उल्लंघन का दायरा केवल हेलमेट या लाल बत्ती पार करने तक ही सीमित नहीं है।

दस माह के इसी अवधि में वाहनों के शीशों पर काली फिल्म चढ़ाने वाले 17 हजार चालकों और अवैध रूप से डग्गामारी करने वाले 12 हजार वाहनों पर भी शिकंजा कसा गया है, फिर भी यातायात नियम तोड़े जा रहे हैं। नोएडा का प्रमुख केंद्र सेक्टर-37 चौराहा और महामाया पुल के आसपास का क्षेत्र डग्गामारी का अड्डा बना हुआ है।

महज औपचारिकता बनकर रह गए नियम

यही हाल शहर के अन्य सेक्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों और आंतरिक सड़कों का भी है, जहां यातायात नियम महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं। एक गंभीर सुरक्षा चूक बिना नंबर प्लेट या फैंसी अक्षरों वाली नंबर प्लेट लगाकर दौड़ने वाले वाहनों के रूप में भी सामने आ रही है।

एक्सप्रेसवे से लेकर शहर के मुख्य मार्गों तक ऐसे वाहन बेखौफ फर्राटा भर रहे हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बिना नंबर के ये वाहन किसी भी आपराधिक वारदात या सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस की पकड़ से आसानी से ओझल हो जाते हैं।

आम जनता भुगत रही खामियाजा

आम राहगीरों का कहना है कि हर साल चलने वाले अभियान और विज्ञापन केवल रस्मअदायगी तक सीमित रहते हैं, जिसका खामियाजा जनता को असुरक्षित सफर और जाम के रूप में भुगतना पड़ता है।

डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास का कहना है कि यातायात माह के अंतर्गत प्रतिदिन हजारों वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और इसके समानांतर चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान को और अधिक तेज किया जाएगा।

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