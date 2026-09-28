दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ विवाद में दिल्ली पुलिस के पास अब तक 5 शिकायतें पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन सभी शिकायतों में से किसी एक के आधार पर भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से तमाम आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस सभी शिकायतों की जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पांच शिकायतों में से एक शिकायत जरनैल सिंह के साथी साहिब सिंह ने दर्ज कराई है। यह वहीं नाम है जिसे प्रवेश वर्मा ने थप्पड़ मारा था।

किसने किसके खिलाफ दी है शिकायत?

इसके अलावा दो शिकायतें लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारियों की ओर से जरनैल सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ दी गई है। वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ कथित बदसलूकी के संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से दो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने बताया है कि सभी 5 शिकायतें विकासपुरी और तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दी गई हैं। मामले से जुड़े अलग-अलग स्थानों के अधिकार क्षेत्र को देखते हुए शिकायतों की जांच संबंधित थानों की पुलिस कर रही है।

इस मामले की जांच करेंगे दो पुलिस स्टेशन

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि यह विवाद विकासपुरी और तिलक नगर दोनों थानों के अंतर्गत का मामला है। पुलिस ने बताया कि दोनों तरफ की सड़क विकासपुरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। वहीं, गुरुद्वारा तिलक नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में घटना से जुड़े स्थानों और शिकायतों के आधार पर पुलिस यह जांच कर रही है कि पूरे मामले में क्या हुआ और किन आरोपों की पुष्टि होती है।

क्या है पूरा विवाद?

प्रवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के कथित PS साहिब सिंह को थप्पड़ मार दिया था। यह घटना तब हुई जह प्रवेश वर्मा रोड का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान जरनैल सिंह ने PWD की ओर से बनाए गए रोड को हाथ से ही उखाड़ कर दिखा दिया। इसी दौरान साहिब सिंह वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाते वक्त साहिब सिंह एकदम प्रवेश वर्मा के सामने आ गए तभी प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया।

थप्पड़ कांड के बाद प्रवेश वर्मा ने दी सफाई

इस घटना के बाद प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो रिलीज कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मौके पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उनके परिवार के बारे में भी कथित तौर पर अभद्र बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई भी आम इंसान भी होता तो यही करता। साथ ही उन्होंने जरनैल सिंह पर सड़क निर्माण के ठेकेदार से कमीशन मांगने का आरोप लगाया। कमीशन मांगने का आरोप प्रवेश वर्मा और PWD पक्ष का दावा है; इसकी पुलिस जांच से पुष्टि होना बाकी है।

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दिल्ली के तिलकनगर में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को चाटा मार दिया, इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब इस घटनाक्रम को लेक प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि वीडियो के पीछे की सच्चाई जनता को जाननी चाहिए। यहां पढ़ें पूरी खबर…