गुजरात में AAP कार्यकर्ताओं पर हमला! केजरीवाल बोले- डरी हुई भाजपा से कोई सुरक्षित नहीं

आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि गुजरात के जूनागढ़ में पैदल मार्च के दौरान उनके कुछ नेताओं पर हमला किया गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी (BJP) का हाथ है और वे स्थानीय निकाय चुनावों में आप के प्रदर्शन से स्तब्ध हैं।

आप कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से बात कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आप की गुजरात ईकाई ने आरोप लगाया कि हमलावर भाजपा कार्यकर्ता थे, हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की है।

दिल्ली के सीएम ने ट्वीट किया, विजय रूपाणी से बात की और उनसे प्राथमिकी दर्ज कराने, दोषियों की गिरफ्तारी करने तथा आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। पुलिस नियंत्रण कक्ष से अधिकारियों ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

BJP is so rattled with the presence of AAP in Gujarat, so they resort to what they are best at – VIOLENCE #BJPGujaratGoons pic.twitter.com/59ibNRGsvN

— Aarti (@aartic02) June 30, 2021