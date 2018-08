अरविंद केजरीवाल ने आशुतोष का इस्तीफा लेने से किया इनकार, कहा- इस जन्म में ऐसा नहीं कर सकता

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने नेता आशुतोष का निजी कारणों से दिया गया इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया है। आप के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) को आशुतोष का इस्तीफा मिलने की पुष्टि करते हुये कहा कि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है। समझा जाता है कि आशुतोष ने कल ही पीएसी को अपना इस्तीफा भेजा था।

आशुतोष ने स्वयं आज ट्वीट कर पार्टी से नाता तोड़ने की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने कहा ‘‘हर यात्रा का अंत अवश्यंभावी है। आप के साथ मेरे खूबसूरत और क्रांतिकारी जुड़ाव का भी अंत हो गया है। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पीएसी से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है।’’ आशुतोष ने पार्टी से इस्तीफे की वजह बताते हुये कहा कि यह नितांत निजी कारणों से लिया गया फैसला है। सूत्रों के अनुसार, आशुतोष के इस्तीफे पर विचार करने के लिये जल्द ही पीएसी की बैठक आयोजित जायेगी। पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे कुमार विश्वास और आशुतोष भी पीएसी के सदस्य हैं।

हालांकि इस बारे में आप की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है। पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने आशुतोष के इस्तीफे को दुखद बताते हुये कहा कि अभी इस बारे में पार्टी नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा। राय ने ट्वीट कर कहा ‘‘आशुतोष का फैसला दु:खद । मिलकर करेंगे बात।‘‘ इस बीच आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आशुतोष के इस्तीफे को हृदयविदारक घटना करार दिया। उन्होंने कहा ‘‘जिंदगी में एक अच्छे दोस्त, एक सच्चे इन्सान, एक भरोसेमन्द साथी के रूप में आशुतोष जी से मेरा रिश्ता जीवन पर्यन्त रहेगा। उनका पार्टी से अलग होना मेरे लिये एक हृदय विदारक घटना से कम नहीं है।’’ उल्लेखनीय है कि साल 2015 में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के गठन के बाद आप से अलग हुये प्रमुख नेताओं की फेहरिस्त में आशुतोष, चौथा बड़ा नाम हैं। इससे पहले आप के संस्थापक सदस्य योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रो. आनंद कुमार, पूर्व विधायक विनोद बिन्नी और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भी पार्टी से दूरी बना चुके हैं।

How can we ever accept ur resignation?

ना, इस जनम में तो नहीं। https://t.co/r7Y3tTcIOZ

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 15, 2018