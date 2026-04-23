बिहार के गोपालगंज के हथुआ में जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) ट्रेनिंग की ओर से छात्राओं के लिए एक नोटिस वापस ली गई है, जिसमें छात्राओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान शादी न करने को कहा गया था।

यह कदम छात्राओं और अभिभावकों की आपत्तियों तथा जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद उठाया गया।

नोटिस में क्या कहा गया?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब संस्थान की ओर से 16 अप्रैल को एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सभी छात्राओं की सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान विवाह करना प्रतिबंधित है। अगर कोई छात्रा इस अवधि में शादी करती है तो इसकी सूचना विभाग को दी जाएगी एवं उसका नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

इस नोटिस पर कॉलेज का मुहर और प्रिंसिपल मानसी सिंह का हस्ताक्षर था, जिससे छात्राओं और उनके परिवार में विरोध की स्थिति पैदा होगी। कई लोगों ने इस नोटिस पर आपत्ति जताई। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसका विरोध देखने को मिला।

हो सकती है कार्रवाई

विरोध बढ़ता देख जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और मामले के जांच के आदेश दिए। सूत्रों के मुताबिक, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रिंसिपल ने दी सफाई

मामले को लेकर प्रिंसिपल मानसी सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, इस नोटिस को गलत संदर्भ में लिया गया है। यह लगातार हाजिरी से जुड़ी समस्याओं की वजह से जारी किया गया था, खासकर तब,जब कुछ छात्राओं ने कोर्स के दौरान ही शादी कर ली थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस पत्र को वापस ले लिया गया है।

उन्होंने कहा, “हमारा इरादा किसी छात्रा को शादी से रोकना नहीं था और न ही किसी के दिल को ठेस पहंचाने का था। हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक, 100 प्रतिशत क्लिनिकल उपस्थिति और 85 प्रतिशत थ्योरी उपस्थिति अनिवार्य है, जो अक्सर पूरा नहीं हो पाता।”

मानसी सिंह ने कहा कि स्थिति तब और बुरी हो जाती है, जब शादी के बाद अभिभावक कम उपस्थिति होने के बावजूद और छूट की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, “अभिभावकों की ओर से काफी प्रेशर होता है कि उपस्थिति की शर्तें पूरी न होने के बावजूद छात्रों को परीक्षा में बैठने दिया जाए।” आगे कहा, “मौजूदा नियमों के तहत ऐसी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमने छात्राओं को आगाह करने के लिए यह नोटिस जारी किया, जिससे वे उपस्थिति के प्रति गंभीर हो जाएं। शादी की वजह से अक्सर पढ़ाई और क्लिनिकल ट्रेनिंग, दोनों में रुकावट आती है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान शादी करने पर रोक लगाने वाला कोई औपचारिक नियम नहीं है।”

अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि क्या को प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत है।

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