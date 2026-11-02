गुरुग्राम के सेक्टर-65 स्थित ‘ट्रम्प टावर्स’ में एक होमबायर को अपना नया घर मिलने के बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 36वीं मंजिल पर फ्लैट खरीदने वाले वरुण सुहाग का आरोप है कि बिल्डर ने दो महीने तक लिफ्ट चालू नहीं की। इतना ही नहीं, उन्हें अपने घर में पर्दे लगवाने तक की अनुमति नहीं मिली। उनका कहना है कि घर की कांच की खिड़कियों से लोग उन्हें बाथरूम में नहाते हुए भी देख सकते हैं।

42 वर्षीय वरुण सुहाग ने 27 अगस्त को टावर सी के 36वें फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट का पजेशन लिया था। हालांकि, उनका आरोप है कि घर मिलने के बाद से ही वह बिल्डर से लिफ्ट चालू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। सुहाग के मुताबिक, परिवार 26 अक्टूबर को फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। इससे पहले वे अप्रैल 2025 से किराए के मकान में रह रहे थे।

रविवार को सुहाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी परेशानी शेयर की। उन्होंने लिखा कि बिल्डर M3M और मैनेजमेंट ने उन्हें अपने ही घर में नजरबंद होने जैसी स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ फ्लैट की चार तस्वीरें भी शेयर कीं।

सुहाग के मुताबिक, उनकी पोस्ट वायरल होने के बाद सोमवार तक स्थिति में बदलाव आया और लिफ्ट चालू कर दी गई। उन्होंने कहा कि पोस्ट के बाद सब कुछ बदल गया और आखिरकार लिफ्ट काम करने लगी। उनकी पोस्ट को 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था। हालांकि, इस मामले पर M3M की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

6.68 करोड़ रुपये में खरीदा था फ्लैट

सुहाग ने बताया कि उन्होंने साल 2018 में दुबई में रहते हुए टावर सी में यह फ्लैट 6.68 करोड़ रुपये में बुक किया था। वह दुबई में तीन साल तक रहे थे और साल 2025 के मध्य तक फ्लैट की पूरी पेमेंट कर चुके थे।

परिवार गुरुग्राम में शिफ्ट होना चाहता था, क्योंकि घर में एक बच्चा आने वाला था और वे अपने माता-पिता के करीब रहना चाहते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद मिल सके। हालांकि, सुहाग का दावा है कि प्रोजेक्ट तय समय से करीब डेढ़ साल देरी से पूरा हुआ। इस देरी को लेकर उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

रहने लायक नहीं था फ्लैट, खर्च करने पड़े 10 लाख रुपये

सुहाग का आरोप है कि जब उन्हें फ्लैट का पजेशन मिला, तो वह रहने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने बताया कि घर को रहने लायक बनाने के लिए उन्हें करीब 10 लाख रुपये खर्च करने पड़े। उनके मुताबिक, फ्लैट में फॉल्स सीलिंग तक नहीं थी।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब घर में रहने की बुनियादी सुविधाएं ही नहीं थीं, तो उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) कैसे मिल गया। सुहाग का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने बिल्डर के सामने इन समस्याओं को उठाया तो उन्हें जवाब मिला कि घर लेना है तो लें, वरना छोड़ दें।

फर्नीचर की डिलीवरी रोकी, सोफे पर सोने को मजबूर हुआ परिवार

सुहाग ने बताया कि फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। शुक्रवार को जब उनके फर्नीचर से भरा ट्रक सोसाइटी में पहुंचा, तो उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। इस वजह से परिवार को सोफे पर सोकर रात बितानी पड़ी। उन्होंने बताया कि बेड की डिलीवरी अगले दिन होनी थी।

इसके अलावा, सुहाग का आरोप है कि फ्लैट में पर्दे लगाने के लिए आने वाले कर्मचारियों को भी अंदर आने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि घर में कांच की बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, ऐसे में पर्दे नहीं होने की वजह से उनकी प्राइवेसी प्रभावित हो रही है।

वरुण ने कहा, “मेरे बेडरूम और बाथरूम को पूरी दुनिया देख सकती है। सामने वाले टावर में रहने वाले लोग मुझे नहाते हुए भी देख सकते हैं।” उन्होंने दावा किया कि उनकी बहन, जो उनके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हैं, उन्हें भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस पूरे मामले में सुहाग की शिकायतों के बाद लिफ्ट चालू होने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन फ्लैट की अन्य समस्याओं और प्राइवेसी से जुड़े सवालों पर बिल्डर की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस मामले में द इंडियन एक्सप्रेस ने M3M से संपर्क कर उसका पक्ष जानने की कोशिश की है।

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