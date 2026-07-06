Ghaziabad News: गाजियाबाद में सीवेज के एक नमूने में वैक्सीन-डिराइव्ड पोलियोवायरस टाइप-1 मिलने के बाद अधिकारियों ने सीवेज नेटवर्क का पता लगाया। करीब 150,000 लोगों वाले 12 मोहल्लों को हाई-रिस्क एरिया के तौर पर पहचाना और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और डब्ल्यूएचओ की निगरानी में वैक्सीनेशन की कोशिशों को तेज किया।

राजकुमारी गुरुवार की सुबह 11 बजे एक हाथ में नीला वैक्सीन कोल्ड बॉक्स और दूसरे हाथ में गुलाबी फाइल लिए गाजियाबाद के एक घनी आबादी वाले इलाके विजय नगर में लोहे के गेट पर दस्तक दे रही हैं। एक छोटी लड़की दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर झांकती है।

राजकुमारी पुकारती है, “क्या घर में कोई छोटा बच्चा है?” कुछ देर बाद एक मां अपनी पांच महीने की बेटी को लेकर बाहर आती है। राजकुमारी बच्चे का नाम, उम्र और पिता का नाम पूछती है और हर जवाब अपने रजिस्टर में लिखती है। उसके बगल में, एक आशा वर्कर धीरे से बच्चे का सिर पीछे करती है। पोलियो वैक्सीन की दो बूंदें उसकी जीभ पर गिरती हैं। बच्चा फूट-फूट कर रोने लगता है।

कोई बच्चा छूटा तो नहीं है ना- राजकुमारी

जाने से पहले, राजकुमारी रुकती है। वह पूछती है, “कोई बच्चा छूटा तो नहीं है, है ना?” “सच-सच बताओ।” टीम आगे बढ़ती है। वे तंग गलियों से गुजरते हैं जहां आस-पास के घर हैं। बार-बार खटखटाने के बाद भी कुछ दरवाजे बंद रहते हैं। बाकी घर बंद हैं, उनके रहने वाले काम पर गए हुए हैं। राजकुमारी के रजिस्टर में हर छूटे हुए घर को दूसरी बार आने के लिए मार्क कर दिया गया है।

कुछ सौ मीटर दूर, विजय नगर के कंक्रीट के घरों की जगह एक अंडर-कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट टावर के नीचे टिन की छत वाले शेल्टर हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के आस-पास के जिलों के परिवारों ने यहां घर बना लिए हैं। इनमें से कई आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं जबकि औरतें बच्चों की देखभाल करती हैं या घरेलू मदद करती हैं।

क्या कोई पांच साल के कम उम्र का बच्चा है- राजकुमारी

कूड़े के ढेर और काई से ढकी नालियों को पार करते हुए, राजकुमारी और मनीषा हर झोपड़ी पर रुकती हैं। उन्होंने कहा, “क्या कोई पांच साल से कम उम्र का बच्चा है?” जब दरभंगा के 32 साल के बढ़ई श्याम ने हेल्थ वर्कर्स को देखा, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को आवाज दी, इससे पहले कि वह घरों की भूलभुलैया में गायब हो जाए। वह उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं, “इसको भी पिला दो (उसे भी ड्रॉप्स दो)।”

श्याम कहते हैं कि वैक्सीनेशन कैंपेन उनके गांव की जिंदगी का एक जाना-पहचाना हिस्सा था। वह कहते हैं, “मैं चार साल पहले यहां आया था, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर घर के सरकारी स्कूलों में बूथ लगाती थीं। बहुत से लोग डरते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये ड्रॉप्स किसलिए हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये जरूरी हैं।”

राजकुमारी के जिद करने की वजह बाद में ही साफ होती है। अब हर घर से एक ही सवाल एक से ज्यादा बार पूछा जाता है। अगर कोई कहता है कि अंदर कोई बच्चा नहीं है, तो वह आगे बढ़ने से पहले दोबारा पूछती हैं। राजकुमारी उन सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स में से एक हैं जो अब कहीं ज्यादा कैंपेन के तहत काम कर रहे हैं।

हम किसी भी बच्चे को छोड़ नहीं सकते- सोनिया पटेल

कैंपेन की देखरेख कर रही मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. सोनिया पटेल ने कहा, “हमने पिछले राउंड में कवर किए गए हर एरिया का रिव्यू किया ताकि यह पक्का हो सके कि कुछ भी छूट न गया हो। हम किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ सकते।” लेकिन हिचकिचाहट सिर्फ शहर के सबसे गरीब मोहल्लों तक ही सीमित नहीं है।

एक और वैक्सीनेशन वर्कर अमित पाल ने कहा कि कुछ माता-पिता अपने दरवाजे खोलने से मना कर देते हैं या इस बात पर अड़े रहते हैं कि अंदर कोई छोटा बच्चा नहीं है। अगर मनाने से काम नहीं चलता, तो सुपरवाइजर परिवार को सलाह देने के लिए वापस आते हैं। वह कहते हैं, “हम किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ सकते।”

सड़क के उस पार, पैरामाउंट सिम्फनी के गेट वाले टावरों में, बातचीत अलग है, लेकिन झिझक काफी हद तक एक जैसी हो सकती है। उषा यादव ने हाल ही में एक मां को अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने देने के लिए मनाने में 45 मिनट लगाए। गाजियाबाद के सीवेज में मिले वायरस के बारे में अपने फोन पर न्यूज रिपोर्ट दिखाने के बाद ही महिला मानी। यादव कहती हैं, “तभी वह मानी।”

सभी जगह चुनौती एक

दरवाजे चाहे टिन की छत वाली झोपड़ियों के हों या ऊंचे अपार्टमेंट के, चुनौती एक ही है। हर माता-पिता को मनाना, हर बच्चे तक पहुंचना। दोपहर 1 बजे तक, राजकुमारी पांच घंटे पैदल चलने के बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर लौटती हैं। उनका रजिस्टर नामों से भरा है, लेकिन उन घरों से भी भरा है जहां दोबारा जाना है। कुछ परिवार बाहर थे। कुछ को मनाने की जरूरत थी। दूसरों से अगले कुछ दिनों में फिर से मुलाकात की जाएगी। हर दरवाजे से दूर जाने से पहले, वह वही सवाल पूछती हैं।

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गाजियाबाद में पोलियो निगरानी के तहत की गई नियमित सीवेज जांच में एक अहम अलर्ट सामने आया है। डूंडाहेड़ा स्थित एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से लिए गए नमूने में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) टाइप-1 की पुष्टि हुई है। दिल्ली स्थित प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत शहरी इलाकों में निगरानी और टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…