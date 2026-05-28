Bihar Politics: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार गुरुवार सुबह अचानक बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के पटना वाले सरकारी आवास पर पहुंच गए। उनके आने से सभी चौंक गए। नीतीश ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात की और राज्य में विकास कार्यों को लेकर जमीनी स्थिति की जानकारी भी मांगी।

राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से कहा कि एक-एक चीज की विस्तृत रिपोर्ट उन्हें शाम तक तक दी जाए, वे समीक्षा करना चाहते हैं, जिससे प्रशासनिक और राज्य के विकास कार्यों को गति मिल सके। एक तरफ नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी को चर्चा के लिए अपने घर बुलाया, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए।

नीतीश कुमार बोले- अच्छे से काम करिए

आज तक टीवी चैनल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी गुरुवार सुबह बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार के पटना स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे शाम को मिलें और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा।

नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा, “शाम में आइए, एक-एक चीज बताइए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, अच्छे से काम करिए। इस औचक दौरे के बाद राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं।”

दिल्ली दौरे पर हैं सम्राट चौधरी

दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। वे दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद वे अशोका होटल में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।

बता दें कि मीडिया से बातचीत में सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार की सरकार कड़ा रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा,”अपराधी चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, हमारी पुलिस उसे 48 घंटे में जवाब देगी।”

नीतीश कुमार ने दिया था मार्गदर्शन का आश्वासन

बता दें कि अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी थी। इसके बाद मई 2026 में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बन गए थे लेकिन उन्होंने कहा था कि वे बिहार सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे और अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।

बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों के लिए मंगलवार को चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव होगा। कुल मिलाकर दस सीटों पर चुनाव होगा। इन सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी। 18 जून को ही मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…