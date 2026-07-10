Bihar News: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि बिहार में जो सरकार है वो बहुत ही जल्द गिरने वाली है।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है, और नीतीश कुमार ने सम्राट कहकर मुख्यमंत्री को फटकार लगाया है। ये मैंने आपको कहा था, भविष्यवाणी किया था। और मैं वृंदावन में हूं, बहुत जल्दी बिहार में जो सरकार है, बदल जाएगी।”
पूर्व सीएम नीतीश कुमार और संजय झा बैठक में शामिल
बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद अपनी पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक में एनडीए ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के आवास पर एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य शामिल थे।
सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों ने भी अपने-अपने जिलों में हुए राजनीतिक और संगठनात्मक घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। नेताओं ने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य संगठनात्मक समन्वय को सरकार की प्रमुख शक्तियों में से एक बनाना है।
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कामों की सराहना की- निशांत
बैठक के बाद बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। निशांत कुमार के अनुसार, नीतीश कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान सरकार पिछले दो दशकों में बिहार में शुरू की गई विकास पहलों को जारी रखेगी और उन्हें आगे बढ़ाएगी।
उन्होंने कहा कि एनडीए का सामूहिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन विकास प्रयासों का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करना है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद एनडीए के लिए इस बैठक को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है।
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। साथ ही तेज प्रताप ने आकाश पर अपनी और अपने पिता लालू प्रसाद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने शुक्रवार को सचिवालय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…