Bankipur Bypoll: बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। इस सीट पर प्रशांत किशोर के राजनीति के मैदान में उतरने के फैसले में इस चर्चा को और तेज कर दी है। इस बीच एनडीए की सहयोगी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है।

जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में लड़ने पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर रविवार को पटना जू (पटना का जैविक उद्यान) गए थे। इसे लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने उनपर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो वहां किससे वोट मांगने गए हैं?

चुनाव चिन्ह क्या है- JDU

जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को छुरीछुरी पटाखा (वो पटाखा जो फटता नहीं) कहा। उन्होंने कहा, “प्रशांत किशोर राजनीति के छुरीछुरी पटाखा हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है बैंगन या टमाटर या फिर टेबल अथवा कुर्सी। उनके राजनीति की हालात ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि वे पटना के जैविक उद्यान पहुंच गए।”

वोट किससे मांग रहे वो- नीरज कुमार

आगे उन्होंने कहा, “जैविक उद्यान में पूरे पटना के लोग घूमते हैं तो क्या वे उनसे वोट मांग रहे थे या गिद्ध से, कि हाथी से या घोड़ा से या बाघ से। या पुदीना के पेड़ से या बरगद के पेड़ से आखिर वे वोट किससे मांग रहे थे।

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, वोट घर में रहता है, वोटर घर में रहता है जाकर उनके यहां नतमस्तक होइए। चील के सामने नतमस्तक हो रहे, कौए के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। कौन बात करेगा इनसे, जिसको मॉर्निग टॉक करना है, रविवार का दिन है, कोई आपके लिए अपना समय क्यों बर्बाद करेगा।

प्रशांत किशोर कब करेंगे नामांकन?

इधर प्रशांत किशोर ने अपनी नामांकन सभा को लेकर लोगों से अपील की है कि लोग उसमें भाग लें। उन्होंने कहा कि वे सोमवार (13 जुलाई) की सुबह 10 बजे पटना के स्काउट एवं गाइड मैदान में उनके नामांकन सभा में शामिल हों।

प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि जनता की ताकत के आगे भाजपा का उम्मीदवार टिक नहीं पाया। प्रशांत किशोर अभिषेक कुमार बंटी की बात कर रहे थे, जिन्हें भाजपा ने पहले उम्मीदवार के तौर पर उतारा था लेकिन शुक्रवार को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था।

भाजपा को हो गया है अंहकार- पीके

उन्होंने आगे कहा, “भाजपा को इतना राजनीतिक अहंकार हो गया है कि कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे। किसी ने पूछा प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं आपको क्या लगता है कि कितना मुकाबला है। कैमरे पर नेता ने कहा कि कोई आ जाए बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता-बिल्ली को वोट करेंगे तो यहां कि जनता हम ही को वोट देंगे। देखिए जरा हालत देखिए जिस भाजपा पर आंख बंद कर आप लोग भरोसा कर जिताएं हैं, वो कैमर पर कह रहे कि आप प्रबुद्ध लोग उनके कुत्ता-बिल्ली को वोट कर देंगे। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए वोट दीजिए।”

बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। वहीं, इस सीट नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। वहीं एनडीए की ओर भाजपा ने एक दिन पहले नीरज कुमार सिन्हा को इस सीट से उतारा है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से यह सीट खाली हुई थी।

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बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद पार्टी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है। इस पर अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का पहला बयान सामने आया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें