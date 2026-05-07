बिहार में गुरुवार को सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार संपन्न हुआ। सम्राट चौधरी सरकार में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल सहित कुल 32 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

गुरुवार को हुए कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया गया। निशांत कुमार ने शपथ समारोह में पहुंचने से पहले अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

कैबिनेट विस्तार में किस पार्टी के कितने मंत्री?

गुरुवार को हुए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 15 विधायकों, जदयू के 13 विधायकों, लोजपा के दो विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा हम और रालोमो के एक-एक नेता को भी मंत्री बनाया गया है।

सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिरकत की।

सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार में किसे-किसे शपथ दिलाई गई

1श्रवण कुमार8दामोदर रावत15रमा निषाद22श्रेयसी सिंह29रामचंद्र प्रसाद
2विजय कुमार सिन्हा9संजय सिंह ‘टाइगर’16रलेश सादा23मो० जमा खान30संजय कुमार सिंह
3डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल10अशोक चौधरी17कुमार शैलेन्द्र24नन्दकिशोर राम31संजय कुमार
4निशांत11भगवान सिंह कुशवाहा18शीला कुमारी25शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल32दीपक प्रकाश
5लेशी सिंह12अरुण शंकर प्रसाद19केदार प्रसाद गुप्ता26डॉक्टर प्रमोद कुमार
6राम कृपाल यादव13मदन सहनी20लखेन्द्र कुमार रोशन27श्वेता गुप्ता
7नीतिश मिश्रा14डॉ० संतोष कुमार सुमन21सुनील कुमार28मिथिलेश तिवारी

यह भी पढ़ें: श्रेयसी सिंह कौन हैं? नीतीश के बाद ‘सम्राट’ सरकार में भी बनीं मंत्री

श्रेयसी सिंह बिहार की जमुई विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बनीं हैं। वह अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज भी रहीं। साथ ही वो राजनीतिक परिवार से भी हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें