बिहार में गुरुवार को सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार संपन्न हुआ। सम्राट चौधरी सरकार में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल सहित कुल 32 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

गुरुवार को हुए कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया गया। निशांत कुमार ने शपथ समारोह में पहुंचने से पहले अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

कैबिनेट विस्तार में किस पार्टी के कितने मंत्री?

गुरुवार को हुए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 15 विधायकों, जदयू के 13 विधायकों, लोजपा के दो विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा हम और रालोमो के एक-एक नेता को भी मंत्री बनाया गया है।

सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिरकत की।

सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार में किसे-किसे शपथ दिलाई गई

1 श्रवण कुमार 8 दामोदर रावत 15 रमा निषाद 22 श्रेयसी सिंह 29 रामचंद्र प्रसाद 2 विजय कुमार सिन्हा 9 संजय सिंह ‘टाइगर’ 16 रलेश सादा 23 मो० जमा खान 30 संजय कुमार सिंह 3 डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल 10 अशोक चौधरी 17 कुमार शैलेन्द्र 24 नन्दकिशोर राम 31 संजय कुमार 4 निशांत 11 भगवान सिंह कुशवाहा 18 शीला कुमारी 25 शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल 32 दीपक प्रकाश 5 लेशी सिंह 12 अरुण शंकर प्रसाद 19 केदार प्रसाद गुप्ता 26 डॉक्टर प्रमोद कुमार 6 राम कृपाल यादव 13 मदन सहनी 20 लखेन्द्र कुमार रोशन 27 श्वेता गुप्ता 7 नीतिश मिश्रा 14 डॉ० संतोष कुमार सुमन 21 सुनील कुमार 28 मिथिलेश तिवारी

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श्रेयसी सिंह बिहार की जमुई विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बनीं हैं। वह अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज भी रहीं। साथ ही वो राजनीतिक परिवार से भी हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।