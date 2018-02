बिहारः नौ बच्चों के लिए ‘काल’ साबित हुआ स्कूल में घुसा यह वाहन, 24 छात्र हैं घायल

बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल में घुसी तेजरफ्तार बोलेरो ने 33 बच्चों को कुचल दिया। जिसमें से नौ बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से बिहार में हड़कंप मच गया। नौनिहालों की हादसे में मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताते हुए बच्चों के परिवारवालों को चार-चार लाख रुपये मुआवजे का एलान किया है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के झपहा में हुई।

Bihar CM Nitish Kumar announces Rs 4 Lakh each as ex-gratia to the families of the deceased where 9 students were killed & 24 were injured after a vehicle rammed into a school building in #Bihar‘s Muzaffarpur. (file pic) pic.twitter.com/iHw8ScnLpr

— ANI (@ANI) February 24, 2018