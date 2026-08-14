पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर गुरुवार को निहंग सिख जसपाल सिंह ने कृपाण से हमला कर दिया। हमले को लेकर उसने पुलिस को बताया कि उसे (देव आदेश) वाहेगुरु से आदेश मिला था।

सुखबीर बादल पर हमला महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी में हुई, जब सुखबीर बादल गुरुद्वारे की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जसपाल वहां तीन अन्य लोगों के साथ खड़ा था, इसी बीच उन्हें देखते ही कृपाण से उनपर हमला कर दिया, जिससे सुखबीर के हाथ में चोट लग गई।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी निहंग को गिरफ्तार कर लिया और बाद में पूछताछ के लिए नांदेड़ पुलिस मुख्यालय ले जाया गया।

निहंग बनने से पहले वकील था जसपाल

पूछताछ के दौरान जसपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने 2023 में दुनिया से संन्यास ले लिया था और पुणे में अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया था। वह नांदेड़ में निहंग सेवादार बन गया। पुलिस ने बताया कि निहंग बनने से पहले वह पेशे से वकील था और मुंबई की एक कार्पोरेट फर्म में काम करता था।

पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने बताया कि वह अकेले इसमें शामिल हैं और उसने किसी को इसमें शामिल नहीं किया था।

हमला करने की कारण भी बताए

पुलिस अधिकारी ने कहा, “अब तक उसने यही बात कही है, अभी तक की जांच में ऐसा नहीं लगता कि उसे बाहर से कोई मदद मिली थी या यह हमला पहले से प्लान किया गया था। उसका कहना है कि उसे अंदर से ऐसा लगा कि उसे सुखबीर बादल पर हमला करना चाहिए और उसने इसके कई कारण बताए हैं, जैसे पंजाब के हालात और वहां ड्रग्स की समस्या।”

पुलिस अधीक्षक नीलभ रोहन ने कहा कि शुक्रवार को जसपाल सिंह को कोर्ट पेश किया जाएगा, जहां पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी।

इससे पहले निहंग सिख ने पुलिस से कहा था कि उसने सुखबीर पर हमला अचानक आए आवेश के कारण हमला किया था।

सुखबीर की सुरक्षा टीम में शामिल रहे महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी को भी मामूली खरोंच आईं। बादल भी हमले में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। सुखबीर बादल को अस्पताल से आज छुट्टी मिल गई है।

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शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बादल पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में माता साहब गुरुद्वारे में हमला किया गया था और इसमें उनके हाथ में चोट आई थी। बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें