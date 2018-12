लुधियाना में अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा के भाई की तीन मंजिला इमारत बुधवार को नगर निगम ने तोड़ दी। बता दें कि गुरदीप सिंह गोशा वही हैं जिन पर पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति पर कालिख पोतने का आरोप लगा है। बिल्डिंग तोड़ने पर नगर निगम का कहना है कि इमारत बनाने में नियमों का पालन नहीं हुआ है। इसके साथ ही अप्रूवल दो मंजिल हुआ था जबकि बनाया तीन मंजिल गया है। वहीं एक साल पहले गुरदीप के भाई को नोटिस जारी किया गया था। दूसरी तरफ गोशा के भाई का कहना है कि इमारत का नक्शा पास कराया गया था। लेकिन निगम बदला लेने के लिए कार्रवाई कर रहा है। पंजाब के अलावा दिल्ली के राजीव चौक में भी राजीव गांधी से भारत रत्न वापसी को लेकर प्रदर्शन किया गया है।

दिल्ली के राजीव चौक के साइनबोर्ड पर भी पोती कालिख: लुधियाना का ये मामला शांत नहीं हुआ था कि बुधवार को दिल्ली के राजीव चौक पर भी लगे एक साइनबोर्ड पर प्रदर्शनकारियों ने कालिक पोत दी है। इन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ नारे लगाए और राजीव चौक साइनबोर्ड पर जूतों की माला भी टांगी। इसके साथ ही राजीव गांधी को सिख विरोधी दंगो के लिए जिम्मेदार बताते हुए इस चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक करने की मांग की है।

If Rajiv Gandhi’s name is to be suffixed to a public place add it before the public toilet. #ReturnRajivBharatRatan pic.twitter.com/V2ecXaDanf

— Gurpreet s masoun (@Gurpreetsmasoun) December 26, 2018