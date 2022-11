Nidhi Gupta Murder Case in Lucknow: आरोपी सुफ‍ियान से यूपी पुल‍िस की मुठभेड़, पैर में गोली मार क‍िया ग‍िरफ्तार

Lucknow: घटना के बाद से आरोपी सुफियान फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पांच टीमें गठित कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

(सांकेतिक तस्वीर – Express Photo)

