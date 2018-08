राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पुलिस महानिदेशक के शस्त्रागार से चोरी हुए असलहों मामले में मणिपुर के एक कांग्रेस विधायक यामथुंग हाओकिप को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016-17 में राजधानी इंफाल के सेंकेंड मणिपुर राइफल्स बटालियन परिसर स्थित पुलिस महानिदेशक के शस्त्रागार से 56 पिस्टल और 58 मैग्जीन चोरी हुई थीं। जुलाई के आखिर में एनआईए ने साइकुल से विधायक यामथुंग हाओकिप के घर पर छापेमारी कर हथियार और गोला बारूद बरामद किया था, जिसमें डीजीपी के शस्त्रागार से चोरी हुए असलहे भी मिले थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार शुक्रवार (24 अगस्त) की दोपहर विधायक को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया था जहां से कांग्रेस नेता को 15 दिन की न्या़यिक हिरासत में भेज दिया गया। बीती 30 जुलाई को विधायक के घर पर छोपेमारी के दौरान एनआईए के हाथ पांच पिस्टल लगी थीं, जिनमें से 18506735 वाली 9एमएम की एक पिस्टल डीजीपी के शस्त्रागार की पाई गई थी।

मणिपुर सरकार ने राज्य के सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए 11 सितंबर 2014 को 9एमएम वाली 570 पिस्टल का जरीखा खरीदा था। चोरी का यह मामला इसी वर्ष 30 मार्च को तब सामने आया था जब बटालियन के कमांडर ने हथियारों और गोला बारूद की पड़ताल की थी। घटना के तुरंत बाद एक कुकी उग्रवादी और फर्स्ट मणिपुर राइफल्स के दो जवानों को गिरफ्तार किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध मानते हुए एनआईए को मामला सौंपने की घोषणा की थी।

The National Investigation Agency (NIA) arrests Manipur MLA Yamthung Haokip in connection with the missing arms case which pertains to theft of 56 Pistols and 58 Magazines from the DG Pool Armoury located within the premises of 2nd Manipur Rifles Battalion, Imphal.

