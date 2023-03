‘एक्शन प्लान केवल कागजों पर, जमीन पर कुछ नहीं’, NGT ने हिंडन नदी प्रदूषण पर योगी सरकार को लगाई फटकार

Hindon River Pollution: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Hindon River Pollution: हिंडन नदी प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने योगी सरकार को लगाई फटकार। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

