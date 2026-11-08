Bihar- Gujrat News: दिवाली और छठ मनाने के लिए छह नवंबर को सूरत से नियमित और स्पेशल ट्रेनों में 37 हजार से ज्यादा यात्री बिहार के लिए रवाना हुए। पिछले कुछ दिनों से शहर के उधना रेलवे स्टेशन पर घर लौटने वाले मजदूरों और उनके परिवारों की भारी भीड़ जुट रही है। इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कई यात्री ट्रेन छूटने के तय समय से कई घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जा रहे हैं।

सूरत के कपड़ा उद्योग में करीब छह लाख लोग सीधे तौर पर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों से आए प्रवासी हैं। शहर की करीब 4.5 लाख पावरलूम इकाइयों में महीने की शुरुआत से ही सालाना छुट्टियों के लिए काम बंद होना शुरू हो गया है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को उधना स्टेशन से बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर जाने वाली नियमित और स्पेशल ट्रेनों में कुल 37,698 टिकट खरीदे गए। अधिकारियों का कहना है कि छठ पूजा से पहले घर पहुंचने के लिए आने वाले दिनों में और भी मजदूर रवाना हो सकते हैं। इस साल घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है।

शनिवार दोपहर 12.15 बजे उधना से जयनगर के लिए एक स्पेशल अनारक्षित ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। इस रूट पर नियमित ट्रेन अनारक्षित अंत्योदय एक्सप्रेस है। यह 1,850 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी करीब 36 घंटे में तय करती है। भीड़भाड़ वाले त्योहारों के मौसम में रेलवे इस रूट पर कई अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाता है।

32 वर्षीय संतोष सिंह शहर के पांडेसरा इलाके में रहते हैं और एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम वह अपनी पत्नी गीता और बेटे अभिषेक के साथ स्टेशन पहुंच गए थे। उनकी स्पेशल ट्रेन के रवाना होने में उस समय 12 घंटे से भी ज्यादा का समय बाकी था।

संतोष सिंह के मुताबिक, शुक्रवार उनके काम का आखिरी दिन था और उसी दिन उन्हें वेतन भी मिला था। वेतन मिलने के बाद परिवार जल्द से जल्द स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों के लिए पहले आओ, पहले पाओ की व्यवस्था की है।

प्लेटफॉर्म नंबर छह के पास बने यात्री होल्डिंग एरिया में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यात्री कतार में खड़े थे या बैठे हुए थे। कतार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। संतोष और उनका परिवार दोपहर करीब 12 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और 12.15 बजे के आसपास ट्रेन में चढ़ सका।

संतोष सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “त्योहार के समय घर लौटना काफी तनाव भरा और मुश्किल होता है। हमें पता था कि स्टेशन पर बहुत भीड़ होगी। इसलिए मेरी पत्नी ने पहले ही सामान बांध लिया था और सफर के लिए खाना भी तैयार कर लिया था। हम जल्दी स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद कई घंटे मोबाइल फोन पर घर के दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करते रहे। साथ ही दूसरे यात्रियों से भी बातचीत होती रही। हम बिहार में कम से कम 20-25 दिन घर पर रहेंगे।”

20 हजार से अधिक यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था

संतोष सिंह ने बताया कि होल्डिंग एरिया में रात बिताने के दौरान उन्होंने और उनकी पत्नी ने बारी-बारी से थोड़ी-थोड़ी देर टहलकर समय बिताया। उन्होंने कहा, “इतनी देर तक एक जगह बैठे रहना मुश्किल होता है। लेकिन हमें सतर्क भी रहना था, ताकि भीड़ में हमारा कोई सामान या मोबाइल फोन चोरी न हो जाए। मैं रात करीब तीन बजे तक सोया। इसके बाद मेरी पत्नी ने कुछ देर आराम किया।”

पश्चिम रेलवे ने इस साल यात्री होल्डिंग एरिया का विस्तार किया है। अब यहां एक बार में 20 हजार से ज्यादा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। यहां पंखे, लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और शौचालय भी बनाए गए हैं। स्टेशन के अधिकारी रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर होल्डिंग एरिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।

2025 में 2.53 लाख यात्री

पश्चिम रेलवे के सूत्रों के मुताबिक, दिवाली और छठ 2025 के दौरान उधना से 33 नियमित और 54 स्पेशल ट्रेनों में कुल 2.53 लाख यात्रियों ने सफर किया था। इनमें ज्यादातर यात्री उत्तर प्रदेश और बिहार गए थे। इससे रेलवे को 6.39 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।

इस साल 29 अक्टूबर से सात नवंबर के बीच पश्चिम रेलवे ने 28 नियमित और 33 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इनमें अब तक कुल 1.85 लाख यात्री सफर कर चुके हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) विनीत अभिषेक ने कहा, “कपड़ा मिलें बंद होना शुरू हो गई हैं और सप्ताहांत में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी।”

विनीत अभिषेक कहा, “यात्री होल्डिंग एरिया में भीड़ संभालने के लिए रेलवे और सुरक्षा बलों के कर्मचारी पूरी तरह सतर्क हैं। शनिवार से हमने उधना से जयनगर के लिए पांच स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें चलानी शुरू कर दी हैं। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेंगी। जरूरत पड़ने पर और भी स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें चलाई जाएंगी।”

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश, दुनिया के कोने-कोने में करोड़ों भारतीय प्रकाश का पावन पर्व मना रहे हैं। दूर-दूर से लोग आपने घर पहुंच रहे हैं। परिवार और परिजनों के साथ मिलने जुलने का ये एक बड़ा महोत्सव होता है। और मैं भी दिवाली मनाने आपके बीच पहुंच गया हूं। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।