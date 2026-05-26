उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 25 वर्षीय नवविवाहिता ने इमारत की चौथी मंजिल से कथित तौर पर सोमवार को कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके परिवार ने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि युवती ने लगभग तीन महीने पहले ही अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। उसके परिवार का आरोप है कि शादी के लगभग एक महीने बाद ही पति और उसके परिवार ने सोना और नकदी की मांग शुरू कर दी।

महिला के परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और पिछले कुछ हफ्तों से वह गंभीर तनाव में थी।

घटना की पुष्टि करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है।

‘मुझे टॉर्चर किया जा रहा है’

‘मुझे टॉर्चर किया जा रहा है’, सोमवार रात को 9.55 पर 25 साल की वीना कुमारी ने अपने छोटे भाई राज को फोन किया तो उसने उससे यही आखिरी बात कही थी। इसके कुछ ही मिनट बाद वीना कुमारी की मौत हो गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।