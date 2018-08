हरियाणा में कांग्रेस नेता की साइकिल रैली में कथित तौर पर एंबुलेंस फंसने के कारण उसमें ले जाए जा रहे एक नवजात की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने यह रैली राफेल विमान सौदा मामले को लेकर विरोध स्वरूप निकाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक तंवर की रैली में कथित तौर पर एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिलने पर नवजात को सही समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि रैली के कारण करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा था। सड़क कारों, साइकिलों और डीजे से पटी थी जिसके कारण एंबुलेंस वहां से नहीं निकल पाई। डीजे की आवाज में नवजात की रोने की आवाज दब गई। मासूम को खोने वाले परिजनों ने बताया कि 7 महीने के प्रीमेच्योर बच्चे ने जन्म लिया था। लोकल अस्पताल से उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। एंबुलेंस करीब पौना घंटा जाम में फंसी रही।

We were stuck in traffic due to ongoing Cong rally. We were stuck for 45 minutes and could not get out. Our child passed away at 3 pm in Rohtak: Parents of the baby #PathToLife pic.twitter.com/mmhPsEvE7R

— TIMES NOW (@TimesNow) August 22, 2018