Punjab News: पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी नेतृत्व ने तीन बार के जालंधर कैंटोनमेंट विधायक और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगत सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 62 वर्षीय सिंह ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों, अपने पूर्ववर्ती अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी योजनाओं समेत कई मुद्दों पर बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। अब जब आपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया है, तो आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप किसी एक पक्ष की ओर झुके हुए नजर न आएं? और अब वड़िंग की क्या भूमिका होगी?

लोकतंत्र और राजनीतिक दलों में विचारों का मतभेद होना जरूरी है। लोकतंत्र में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने हर सकारात्मक बात को स्वीकार किया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। कोई गुट नहीं है। संगठन एकजुट है और हमारा एक ही लक्ष्य है – विधानसभा चुनाव जीतना।

पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर हमारे लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजाब के बाहर और कांग्रेस के बिना हमारा कोई वजूद और कोई औकात नहीं है। जब पार्टी और राज्य के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर गुटबाजी का सवाल कहां से उठता है? यह महज एक नैरेटिव है, जो बनाया गया है। कांग्रेस में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है।

क्या भाजपा या आम आदमी पार्टी में कोई व्यक्ति अपने नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल सकता है? हाल ही में AAP ने अपने मौर विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना को शिक्षक कमी का मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाने के बाद निलंबित कर दिया। क्या यह लोकतंत्र है?

हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी भूमिका है। हमें पंजाब को केंद्र में रखते हुए मिलकर काम करना है और ‘ब्रांड पंजाब’ की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लानी है।

आप खुद को एक ऐसे ‘फुल-बैक’ के रूप में पेश करते हैं, जो सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। इसका क्या मतलब है?

मैं हमेशा टीम के साथ मिलकर खेलने वाला व्यक्ति रहा हूं। हॉकी खिलाड़ी के तौर पर मैं फुल-बैक की भूमिका में खेलता था। टीम के किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तरह फुल-बैक की भी एक खास भूमिका होती है।

हमें यह पहचानने की जरूरत है कि टीम के हर खिलाड़ी के लिए कौन-सी भूमिका उपयुक्त है और उसी के अनुसार उसे जिम्मेदारी देनी होगी। आखिरकार लक्ष्य यही होता है कि टीम को जीत दिलाई जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा।

कांग्रेस ने कहा है कि वह विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन कई नेताओं को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। आप इस स्थिति से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं?

मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करना विधायकों का अधिकार है। उससे पहले चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है।

उम्मीदवारों का चयन योग्यता, सर्वेक्षणों, जीतने की क्षमता और चरित्र के आधार पर किया जाएगा। इन मानदंडों के अलावा किसी और बात को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

हमारी प्राथमिकता एक मजबूत संगठन तैयार करना और 117 विधानसभा सीटों में बहुमत हासिल करना है। सभी वरिष्ठ नेता इस बात पर सहमत हैं कि सबसे पहले जीत जरूरी है।

2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ेगी?

हमारा ध्यान ‘ब्रांड पंजाब’ को फिर से खड़ा करने पर है। इसका मतलब है कि राज्य से जुड़े हर मुद्दे को इसमें शामिल करना—चाहे वह कानून-व्यवस्था की स्थिति हो, नशे की समस्या हो, अर्थव्यवस्था हो, पंजाब पर बढ़ता कर्ज हो, खेती हो या महिलाओं की सुरक्षा।

जिस तरह भाजपा हमारे 70 साल के शासन का ‘हिसाब-किताब’ मांगती है, उसी तरह हम उससे सत्ता में उसके 12 साल का हिसाब मांगेंगे। हम आम आदमी पार्टी से भी जवाबदेही मांगेंगे।

हम यहां बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए नहीं हैं। हमारा ध्यान पंजाब-केंद्रित कांग्रेस के स्पष्ट नैरेटिव को लोगों के सामने रखने पर है। पंजाब की अपनी एक पहचान और अपनी चिंताएं हैं। हमें पंजाब को अपनी राजनीति के केंद्र में रखना होगा।

पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सामने भाजपा, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी), अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और कांग्रेस होंगी। आप वारिस पंजाब दे (डब्ल्यूपीडी) को किस तरह देखते हैं?

वारिस पंजाब दे राज्य की किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी की तरह ही है। मैं उसे इसी नजर से देखता हूं। हर किसी को राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए जो मायने रखता है, वह कांग्रेस को विजयी बनाना है।

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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने पार्टी के नेता और मौजूदा विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना को पार्टी से निलंबित किए जाने को लेकर यह आलोचना की है। परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को असली तानाशाह करार दिया।