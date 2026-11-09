उत्तर प्रदेश की कायमगंज विधानसभा सूबे की उन सीटों में शुमार हैं, जहां हर चुनाव में विधायक बदल जाता है। कायमगंज विधानसभा सीट पर साल 1977 से साल 2022 तक हुए चुनावों का इतिहास कहता है कि इस सीट पर न सिर्फ हर बार नया व्यक्ति विधायक बनता है बल्कि हर चुनाव में पार्टी भी बदल जाती है।

इसके अलावा कायमगंज विधानसभा सीट पर पिछले चार चुनावों से एक नया ट्रेंड भी बना है। साल 2007 से कायमगंज विधानसभा सीट पर वही पार्टी या गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जो उस साल यूपी की सत्ता काबिज हुआ है।

साल 2007 में यहां बीएसपी के कुलदीप सिंह गंगवार जीते थे और मायावती मुख्यमंत्री बनीं। साल 2012 में सपा के अजीत कुमार जीते कायमगंज जीते और लखनऊ में अखिलेश यादव ने सीएम की कुर्सी संभाली। इसी तरह साल 2017 में यहां बीजेपी के अमर सिंह और साल 2022 में अपना दल एस की डॉक्टर सुरभि जीतीं और दोनों बार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी।

अब तक कौन-कौन बना विधायक?

क्रम संख्या चुनावी साल पार्टी विजेता 1 विधानसभा चुनाव 1977 जनता पार्टी गिरीश चंद्र तिवारी 2 विधानसभा चुनाव 1980 जनता पार्टी (एससी) अनवर मो. खान 3 विधानसभा चुनाव 1985 निर्दलीय राजेंद्र सिंह 4 विधानसभा चुनाव 1989 निर्दलीय फकीरे लाल वर्मा 5 विधानसभा चुनाव 1991 जनता दल इजहार आलम खान 6 विधानसभा चुनाव 1993 सपा प्रताप सिंह यादव 7 विधानसभा चुनाव 1996 बीजेपी सुशील शाक्य 8 विधानसभा चुनाव 2002 कांग्रेस लुइसी खुर्शीद 9 विधानसभा चुनाव 2007 बीएसपी कुलदीप सिंह गंगवार 10 विधानसभा चुनाव 2012 सपा अजीत कुमार 11 विधानसभा चुनाव 2017 बीजेपी अमर सिंह 12 विधानसभा चुनाव 2022 अपना दल सेक्युलर डॉक्टर सुरभि

एक नजर पिछले पांच चुनाव परिणामों पर

क्रम संख्या चुनावी साल विजेता – पार्टी- वोट उपविजेता – पार्टी – वोट मार्जिन 1 विधानसभा चुनाव 2022 डॉ. सुरभि – अपना दल (एस) – 1,14,952 सर्वेश आंबेडकर – सपा – 96,409 18,543 2 विधानसभा चुनाव 2017 अमर सिंह – बीजेपी – 1,16,304 डॉ. सुरभि – सपा – 79,779 36,525 3 विधानसभा चुनाव 2012 अजीत कुमार – सपा – 56,279 अमर सिंह – बीजेपी – 34,441 21,838 4 विधानसभा चुनाव 2007 कुलदीप कुमार गंगवार – बसपा – 36,978 लुइस खुर्शीद – कांग्रेस – 27,325 9,653 5 विधानसभा चुनाव 2002 लुइसी खुर्शीद – कांग्रेस – 34,908 सुशील शाक्य – बीजेपी – 30,644 4,262

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