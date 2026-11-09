उत्तर प्रदेश की कायमगंज विधानसभा सूबे की उन सीटों में शुमार हैं, जहां हर चुनाव में विधायक बदल जाता है। कायमगंज विधानसभा सीट पर साल 1977 से साल 2022 तक हुए चुनावों का इतिहास कहता है कि इस सीट पर न सिर्फ हर बार नया व्यक्ति विधायक बनता है बल्कि हर चुनाव में पार्टी भी बदल जाती है।
इसके अलावा कायमगंज विधानसभा सीट पर पिछले चार चुनावों से एक नया ट्रेंड भी बना है। साल 2007 से कायमगंज विधानसभा सीट पर वही पार्टी या गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जो उस साल यूपी की सत्ता काबिज हुआ है।
साल 2007 में यहां बीएसपी के कुलदीप सिंह गंगवार जीते थे और मायावती मुख्यमंत्री बनीं। साल 2012 में सपा के अजीत कुमार जीते कायमगंज जीते और लखनऊ में अखिलेश यादव ने सीएम की कुर्सी संभाली। इसी तरह साल 2017 में यहां बीजेपी के अमर सिंह और साल 2022 में अपना दल एस की डॉक्टर सुरभि जीतीं और दोनों बार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी।
अब तक कौन-कौन बना विधायक?
|क्रम संख्या
|चुनावी साल
|पार्टी
|विजेता
|1
|विधानसभा चुनाव 1977
|जनता पार्टी
|गिरीश चंद्र तिवारी
|2
|विधानसभा चुनाव 1980
|जनता पार्टी (एससी)
|अनवर मो. खान
|3
|विधानसभा चुनाव 1985
|निर्दलीय
|राजेंद्र सिंह
|4
|विधानसभा चुनाव 1989
|निर्दलीय
|फकीरे लाल वर्मा
|5
|विधानसभा चुनाव 1991
|जनता दल
|इजहार आलम खान
|6
|विधानसभा चुनाव 1993
|सपा
|प्रताप सिंह यादव
|7
|विधानसभा चुनाव 1996
|बीजेपी
|सुशील शाक्य
|8
|विधानसभा चुनाव 2002
|कांग्रेस
|लुइसी खुर्शीद
|9
|विधानसभा चुनाव 2007
|बीएसपी
|कुलदीप सिंह गंगवार
|10
|विधानसभा चुनाव 2012
|सपा
|अजीत कुमार
|11
|विधानसभा चुनाव 2017
|बीजेपी
|अमर सिंह
|12
|विधानसभा चुनाव 2022
|अपना दल सेक्युलर
|डॉक्टर सुरभि
एक नजर पिछले पांच चुनाव परिणामों पर
|क्रम संख्या
|चुनावी साल
|विजेता – पार्टी- वोट
|उपविजेता – पार्टी – वोट
|मार्जिन
|1
|विधानसभा चुनाव 2022
|डॉ. सुरभि – अपना दल (एस) – 1,14,952
|सर्वेश आंबेडकर – सपा – 96,409
|18,543
|2
|विधानसभा चुनाव 2017
|अमर सिंह – बीजेपी – 1,16,304
|डॉ. सुरभि – सपा – 79,779
|36,525
|3
|विधानसभा चुनाव 2012
|अजीत कुमार – सपा – 56,279
|अमर सिंह – बीजेपी – 34,441
|21,838
|4
|विधानसभा चुनाव 2007
|कुलदीप कुमार गंगवार – बसपा – 36,978
|लुइस खुर्शीद – कांग्रेस – 27,325
|9,653
|5
|विधानसभा चुनाव 2002
|लुइसी खुर्शीद – कांग्रेस – 34,908
|सुशील शाक्य – बीजेपी – 30,644
|4,262
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