उत्तर प्रदेश की कायमगंज विधानसभा सूबे की उन सीटों में शुमार हैं, जहां हर चुनाव में विधायक बदल जाता है। कायमगंज विधानसभा सीट पर साल 1977 से साल 2022 तक हुए चुनावों का इतिहास कहता है कि इस सीट पर न सिर्फ हर बार नया व्यक्ति विधायक बनता है बल्कि हर चुनाव में पार्टी भी बदल जाती है।

इसके अलावा कायमगंज विधानसभा सीट पर पिछले चार चुनावों से एक नया ट्रेंड भी बना है। साल 2007 से कायमगंज विधानसभा सीट पर वही पार्टी या गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जो उस साल यूपी की सत्ता काबिज हुआ है।

साल 2007 में यहां बीएसपी के कुलदीप सिंह गंगवार जीते थे और मायावती मुख्यमंत्री बनीं। साल 2012 में सपा के अजीत कुमार जीते कायमगंज जीते और लखनऊ में अखिलेश यादव ने सीएम की कुर्सी संभाली। इसी तरह साल 2017 में यहां बीजेपी के अमर सिंह और साल 2022 में अपना दल एस की डॉक्टर सुरभि जीतीं और दोनों बार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी।

अब तक कौन-कौन बना विधायक?

क्रम संख्याचुनावी सालपार्टीविजेता
1विधानसभा चुनाव 1977जनता पार्टीगिरीश चंद्र तिवारी
2विधानसभा चुनाव 1980जनता पार्टी (एससी)अनवर मो. खान
3विधानसभा चुनाव 1985निर्दलीयराजेंद्र सिंह
4विधानसभा चुनाव 1989निर्दलीयफकीरे लाल वर्मा
5विधानसभा चुनाव 1991जनता दल इजहार आलम खान
6विधानसभा चुनाव 1993सपाप्रताप सिंह यादव
7विधानसभा चुनाव 1996बीजेपीसुशील शाक्य
8विधानसभा चुनाव 2002कांग्रेसलुइसी खुर्शीद
9विधानसभा चुनाव 2007बीएसपीकुलदीप सिंह गंगवार
10विधानसभा चुनाव 2012सपाअजीत कुमार
11विधानसभा चुनाव 2017बीजेपीअमर सिंह
12विधानसभा चुनाव 2022अपना दल सेक्युलरडॉक्टर सुरभि

एक नजर पिछले पांच चुनाव परिणामों पर

क्रम संख्याचुनावी सालविजेता – पार्टी- वोटउपविजेता – पार्टी – वोटमार्जिन
1 विधानसभा चुनाव 2022डॉ. सुरभि – अपना दल (एस) – 1,14,952सर्वेश आंबेडकर – सपा – 96,40918,543
2विधानसभा चुनाव 2017अमर सिंह – बीजेपी – 1,16,304 डॉ. सुरभि – सपा – 79,77936,525
3विधानसभा चुनाव 2012अजीत कुमार – सपा – 56,279अमर सिंह – बीजेपी – 34,44121,838
4विधानसभा चुनाव 2007कुलदीप कुमार गंगवार – बसपा – 36,978लुइस खुर्शीद – कांग्रेस – 27,3259,653
5विधानसभा चुनाव 2002लुइसी खुर्शीद – कांग्रेस – 34,908सुशील शाक्य – बीजेपी – 30,6444,262

यह भी पढ़ें: दिल्ली में एकजुट लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान क्यों?