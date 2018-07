वसूली केस: जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा से नवीन जिंदल ने किया समझौता, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें

राज्यसभा के वर्तमान सांसद डॉ सुभाष चंद्रा और कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सांसद नवीन जिंदल के बीच लंबे समय से चल रहे कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है। शुक्रवार (13 जुलाई) को एस्सेल समूह के सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस फैसले पर की उद्योगपति नवीन जिंदल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। अब सियासी गलियारों में कयास लगाया जा रहा है कि नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा ने शुक्रवार को ट्वीट किया, “मुझे खुशी है कि जेएसपीएल और नवीन जिंदल ने दिल्ली पुलिस से उस एफआईआर को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने जी और इसके संपादकों पर वसूली का आरोप लगाया था, इसके बाद जी समूह भी जेएसपीएल और नवीन जिंदल के खिलाफ सभी शिकायतों और केस को वापस लेने पर समहत हो गया है, मैं नवीन को जिंदगी सफलता के लिए कामना करता हूं।”

उद्योगपति नवीन जिंदल ने सुभाष चंद्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा है, “हमारे बीच गलतफहमी से पैदा हुए सभी मतभेदों को हमने दूर करने का फैसला किया है। उन सभी चीजों को पीछे छोड़ने में मुझे खुशी हो रही है। सुभाष चंद्रा जी आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।” नवीन जिंदल ने इस ट्वीट को सुधीर चौधरी और जी न्यूज को भी टैग किया है।

I am happy that JSPL & Naveen Jindal have withdrawn FIR alleging extortion with Delhi Police against Zee & it’s editors, similarly Zee has agreed to withdraw all complaints & cases against JSPL & Naveen Jindal. I wish Naveen very best in his life.

We have resolved all differences

that took place because of miscommunication. Happy to leave all that behind. Thank you @subhashchandra ji for your good wishes. Let there be #Peace . @ZeeNews @sudhirchaudhary pic.twitter.com/4wWMvQtBsV

