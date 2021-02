भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के तीखे तेवर लगातार दिख रहे हैं। इस बार भी वह अपनी ही पार्टी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को असहज करते दिख रहे हैं। इस बार उन्होंने भारतीय और चाइनीज मीडिया की तुलना की तो पीएमओ को ही लपेट लिया। स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए एक तरह से पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है।

स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा-चीनी और भारतीय मीडिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चीन की सरकार सही खबरों को भी डिलीट करवा देती है जबकि भारत में पीएमओ की फेक आईडी ब्रिगेड गलत खबरें प्लांट करा देती है। ध्यान रहे कि स्वामी ने कुछ दिनों पहले चीन को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। अपने ही सांसद के आलोचनात्मक रवैये से बीजेपी को खासी परेशानी हो रही है।

The difference between Chinese media and Indian media is that in the former the Government deletes true news while in Indian media the PMO’s fake ID brigade inserts false news

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 20, 2021