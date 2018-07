देश में खून बहेगा, गृहयुद्ध होगा, NRC के जरिये लोगों को बांटने की कोशिश- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि असम के नेशनल सिटीजन रजिस्टर के पीछे सियासी मकसद है और वे इस मकसद को कामयाब नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई है कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार वालों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं हैं। ममता बनर्जी बीजेपी की अगुवाई में चल रही केन्द्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी देश बांटो और राज करो की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा, “वे लोग लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश में रक्तपात और गृह युद्ध होगा।” ममता बनर्जी ने कहा कि कल को 40 लाख से ज्यादा लोगों ने सत्ताधारी पार्टी को वोट दिया और आज अचानक इन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया है।

What is going on in Assam? The NRC problem. It is not only the Bengalis, it is the minorities, it is Hindus, it is Bengalis, it is Biharis. More than 40 lakhs people voted yesterday for the ruling party and suddenly today they have been made refugees in their own country: WB CM pic.twitter.com/oZFQHrKDuf

