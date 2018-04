उन्नाव और कठुआ गैंगरेप के विरोध में आधी रात को इंडिया गेट पर कांग्रेस का कैंडल मार्च, प्रियंका गांधी भी हुईं शामिल

उत्‍तर प्रदेश के उन्‍नाव और जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में हुई गैंगरेप की वारदात के विरोध में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 12 अप्रैल की आधी रात को कैंडल मार्च निकाला। प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मार्च में शामिल हुए। रात 11 बजे से कांग्रेस के नेताओं ने मार्च करना शुरू कर दिया था और 12 बजे तक राहुल गांधी भी मार्च में शामिल हुए। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। हालांकि, देर रात मार्च निकालने की वजह से आम जनता उसमें शामिल नहीं हो सकी। इस मार्च को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लीड किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पक्ष में वह संघर्ष हमेशा जारी रखेंगी। कांग्रेस के एक नेता ने एक चैनल को दिए बयान में कहा कि जब सरकार सो जाए और देश का चौकीदार सो जाए तो उन्हें जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यह मार्च कांग्रेस दफ्तर से इंडिया गेट तक हुआ, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाई गई थी। सुरजेवाला का कहना है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी है, नारा नहीं, क्योंकि बीजेपी बलात्कारियों का संरक्षण कर रही हैं।

The govt is sleeping & so at this time Congress will have to wake them up. PM had given a slogan 'Beti Padhao, Beti Bachao' & it's in his regime that our girls are being raped. He isn't taking action against his ministers who are trying to save the rape accused: Ghulam Nabi Azad pic.twitter.com/PtfZkFlbSB

वहीं, शोभा ओझा का कहना है कि यह बहुत शर्मनाक है कि एक बेटी का गैंगरेप किया जाता है, उसके पिता को मार दिया जाता है पूरा संरक्षण गैंगरेप के आरोपी विधायक को मिल रहा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ये कैंडल मार्च निकाला। सलमान खुर्शीद भी मार्च में पहुंचे। उन्होंने बताया कि आधी रात को मार्च को क्यों रखा गया। खुर्शीद ने बताया कि इस मार्चे के जरिए हम बता रहे हैं कि अंधेरे से हम डरते नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ गैंगरेप जैसी घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को आगे आकर आरोपियों के खिलाफ बोलना चाहिए और पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए।

Rahul Gandhi reaches for the candlelight march at India Gate against Kathua and Unnao cases. #Delhi pic.twitter.com/U53vuw3Xbu

इस मामले में कठुआ गैंगरेप के बाद जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि नाबालिग से रेप के आरोपियों को फांसी होगी। इसके अलावा उन्नाव में हुए गैंगरेप मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा।

बता दें कि राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। उन्‍होंने लिखा, “लाखों भारतीयों की तरह आज मेरा दिल भी दुखी है। भारत में महिलाओं के साथ ऐसा व्‍यवहार जारी नहीं रह सकता। इस हिंसा के खिलाफ और न्‍याय की मांग के लिए आज रात मेरे साथ इंडिया गेट पर एक शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च का हिस्‍सा बनिए।” इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद देश में 2012 के निर्भया मामले जैसी बहस छिड़ गई है। उस समय भी दिल्‍ली में बड़ी संख्‍या में लोगों ने तत्‍कालीन सरकार के खिलाफ मार्च किया था।

राहुल गांधी ने कठुआ की घटना पर गुरुवार को ट्वीट भी किया था। उन्‍होंने लिखा था, “आखिर कोई कैसे इतना जघन्‍य अपराध करने वाले अपराधियों का बचाव कर सकता है? कठुआ में आसिफा के साथ जो कुछ भी हुआ, वह मानवता के खिलाफ जुर्म है। दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। हम क्‍या बन गए हैं, यह सोचना होगा अगर हम एक मासूम बच्‍ची के साथ हुई बर्बरता में राजनीति घुसा रहे हैं?”

Like millions of Indians my heart hurts tonight. India simply cannot continue to treat its women the way it does.

Join me in a silent, peaceful, candlelight vigil at India Gate at midnight tonight to protest this violence and demand justice.

