बीजेपी के मंत्री का तंज- राहुल का हम स्वागत करते हैं, वो जहां जाते हैं कांग्रेस हार जाती है

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘छद्म हिन्दूवादी’ कहा है। जबकि कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने राहुल गांधी को ‘इलेक्शन हिन्दू’ कहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। प्रकाश जावड़ेकर ने कर्नाटक में राहुल गांधी का स्वागत किया और राहुल के मंदिरों में दौरे को चुनावी प्रोपगेंडा बताया। समाचार एजेंसी एएनआई ने केन्द्रीय मंत्री के हवाले से ट्वीट किया, “अब वे लोग मंदिर अभियान पर हैं, अब उनका प्रचार भी भगवा में हो रहा है, पहले वे लोग छद्म सेकुलरवादी थी, अब वे छद्म हिन्दूवादी हो गये, लोग समझते हैं कि कौन का चुनावी मजाक और कौन सच्ची निष्ठा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में हैं, बीजेपी उनका स्वागत करती है, क्योंकि वह जहां भी चुनाव अभियान में जाते हैं, कांग्रेस हारती है और बीजेपी जीत जाती है।”

They are now on temple spree. Now their advertisements are also in saffron. Earlier they were pseudo-secularists, now they are pseudo-Hinduism. People understand which is election gimmick & which is true devotion: Union Minister Prakash Javadekar on Rahul Gandhi visit to temples pic.twitter.com/j5gnQT0wnz — ANI (@ANI) February 12, 2018

Congress President Rahul Gandhi is in Karnataka, We welcome him because wherever he goes for election campaign, Congress loses and BJP wins: Union Minister Prakash Javadekar #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/SGZB7fv8lz — ANI (@ANI) February 12, 2018

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ दोहरी राजनीति कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया, “प्रिय इलेक्शन हिन्दू राहुल गांधी, आप तुष्टिकरण के लिए दरगाह जाते हैं लेकिन तीन तलाक बिल का विरोध करते हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं की प्रतिष्ठा स्थापित होती है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या आप महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हैं?” बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त चुनावी राज्य कर्नाटक में चार दिनों की जनआशिर्वाद यात्रा पर है। इस दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी पर खूब हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगले चुनाव में वक्त कम है अब उन्हें भाषण देने के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने शनिवार (10 फरवरी) को कहा कि नरेंद्र मोदी रियर व्यू इमेज देख कर देश चला रहे हैं इससे दुर्घटना का खतरा होता है। राहुल का इशारा प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस के शासनकाल पर हमले को लेकर था।

Dear #ElectionHindu @OfficeOfRG, for appeasement, you visit Dargah, but opposed the #TripleTalaq bill that restores the dignity of Muslim women. Why this double standards? Are you against women empowerment!? — B.S. Yeddyurappa (@BSYBJP) February 12, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App