केंद्रीय मंत्री ने कहा- मोदीजी जितना मशहूर होंगे, मॉब लिंचिंग की घटनाएं उतनी ही बढ़ेंगी

केन्द्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता अर्जुन राम मेघवाल ने अलवर हिंसा की निंदा की है। अलवर में गोतस्करी के आरोप में भीड़ ने अकबर नाम के शख्स को पीट-पीटकर मार दिया है। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल ने इस हिंसा की निंदा करते हुए मॉब लिंचिंग पर कई सवाल भी खड़े किये। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी जी जितना मशहूर होंगे, मॉब लिंचिंग की घटनाएं उतनी ही बढ़ेगी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आपको इतिहास खोजना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। उन्होंने कहा, “बिहार चुनाव के वक्त ये ‘अवॉर्ड वापसी’ था, यूपी चुनाव के वक्त ये मॉब लिंचिंग था, 2019 के चुनाव में ये कुछ और होगा, मोदी जी ने योजनाएं दी और उसका असर दिख रहा है, ये उसका एक रिएक्शन है।” बता दें कि राजस्थान के अलवर के रामगढ़ में शुक्रवार (20 जुलाई) की रात को गो तस्करी के शक में कुछ लोगो ने अकबर खान नाम के शख्स की पीट पीटकर हत्या कर दी।

The more popular Modi ji becomes,the more such incidents will happen. In Bihar election it was ‘Award Wapsi’,UP election it was mob lynching. In 2019 elections it’ll be something else.Modi ji ne yojnaein di aur uska asar dikh raha hai ye uska ek reaction hai: AR Meghwal,Union Min pic.twitter.com/qBSiKWwqfb

— ANI (@ANI) July 21, 2018