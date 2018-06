दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक पत्रकार पर कांग्रेस समर्थकों ने हमला कर दिया। एक निजी चैनल में काम कर रहा ये पत्रकार कांग्रेस मुख्यालय से रिपोर्टिंग कर रहने जा रहा। कांग्रेस समर्थकों ने पत्रकार को रिपोर्टिंग नहीं करने दी और कैमरामैन पर भी हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स माइक के सामने कुछ बोलने जा रहा है। तभी एक शख्स जो पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है कहने लगता है, “आप स्क्रिप्टेड रिपोर्टिंग कर रहे हो” इसके बाद रिपोर्टर इस शख्स को चुप रहने का इशारा करता है, इसके बाद शख्स फिर कहता है, “आप स्क्रिप्टेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड रिपोर्टिंग कर रहे हो आप” इस दौरान रिपोर्टर कई बार उंगली से चुप रहने का इशारा करता है। शख्स फिर कहता है, “मोदी के गुणगान इतने कर रहे हो कि स्क्रप्टेड रिपोर्टिंग कर रहे हो, कांग्रेस के यहां के मोदी का गुणगान हो रहा है।” इसके बाद दिख रहा है कि किसी ने कैमरा नीचे गिरा दिया है। इस दौरान रिपोर्टर की आवाज आती है और वो कहते हैं कि आपको पता नहीं कि वह क्या कर रहे हैं।

This is really sad congress people are labelling senior journalist Pradeep ji ( total tv) as Modi Bhagat in 24 Akbar road.

Congress karyakarta,s attacked his cameraman also. pic.twitter.com/S2rga1VVmH

