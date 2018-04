दिल्ली: बीजेपी विधायक को घर में घुसकर मारा! तीन गिरफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा (ओपी शर्मा) के प्रीत विहार स्थित आवास में नशे की हालात में तीन लोगों ने कथित तौर पर उनसे मारपीट की। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने विधायक के सुरक्षा गार्ड और क्षेत्र के चौकीदार के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया। आरोप है कि कुछ महिलाएं भी आरोपियों के साथ थीं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, घटना बीते शनिवार (31 मार्च, 2018) की है, जबकि आरोपियों के खिलाफ केस रविवार को दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों की पहचान रोहित (30), राजेश (40) और 18 वर्षीय युवक साहिल (जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया।) के रूप में की गई है। कक्षा 12 का छात्र साहिल अभी जमानत पर रिहा है।

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में थे, जो विधायक के आवास के समीप आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी कार विधायक के आवास के बाहर पार्क करने की कोशिश तो वहां स्थित चौकीदार ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा। इस पर आरोपियों ने भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार भाजपा विधायक के सुरक्षा गार्ड ने तीनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। इस दौरान शर्मा ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विधायक बाद में अपने आवास में चले गए। तब आरोपियों ने चौकीदार और सुरक्षा गार्ड से मारपीट शुरू कर दी। हत्या की धमकी तक तक दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। आरोपियों ने अपने कुछ अन्य दोस्तों को भी बुलाया, जिन्होंने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य भागने में कामयाब रहे। आरोपी मंडावली के निवासी हैं।

CCTV visuals show BJP MLA Om Prakash Sharma caught in a fight between a group of men and his family members pic.twitter.com/Thg4zft60P

— TIMES NOW (@TimesNow) April 3, 2018