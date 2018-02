स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर संसद के बाहर TDP का अनोखा प्रदर्शन, देखें वीडियो

स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश के सदस्यों का हंगामा जारी है। शुक्रवार (9 फरवरी) को भी तेलुगू देशम पार्टी के सदस्यों ने सदन से बाहर अनूठा प्रदर्शन किया। टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन बहुत कुछ मदारी के खेल जैसा रहा। इस दौरान एक सदस्य कपड़े खोलकर तमाशा दिखाने लगा। जबकि बाकी लोग हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर खड़े थे। प्रदर्शन कर रहे सांसद बोल रहे थे, “सभी लोग सुन रहा है, पूरा हिन्दुस्तान सुन रहा है, कांग्रेस को देख लिया, अब आगे भी देखेंगे, आंध्रा का गुस्सा बहुत महंगा पड़ेगा।” आंध्र प्रदेश के ये सांसद इशारों-इशारों में बीजेपी को भी कह रहे थे कि आंध्र का गुस्सा इस बार इसी पार्टी पर ही दिखने वाला है। सदन के अंदर भी इस मसले को लेकर पुरजोर हंगामा देखने को मिला। आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने, पृथक रेलवे जोन तथा कुछ अन्य मांगों को लेकर चार दिनों से लोकसभा में प्रदर्शन कर रहे तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों का हंगामा शुक्रवार (9 फरवरी) भी जारी रहा । हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर तेदेपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। उनके साथ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य भी हाथों में तख्तियां लेकर खड़े रहे। शोर शराबा कर रहे सदस्य ‘‘वी वांट जस्टिस’’, ‘‘वादों का क्या हुआ’’ जैसे नारे लगा रहे थे।

Andhra ka gussa mehenga pada na Congress ko, abhi kiska baaki hai(Congress had to pay a heavy price for Andhra ‘s ire, now tell who remains?: Andhra MPs protest at Parliament on Friday, video by @rvmoorthyhindu #SpecialStatus pic.twitter.com/vcV4jYscML

— vijaita singh (@vijaita) February 9, 2018