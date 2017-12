प्रत्यर्पण के मामलों को लेकर केन्द्र से नाराज सुप्रीम कोर्ट

9 हजार करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में फरार उद्योगपति का प्रत्यर्पण नहीं कर पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने केन्द्र सरकार के विधि अधिकारियों से पूछा कि विजय माल्या के प्रत्यपर्ण में केन्द्र के अधिकारी आखिर सुप्रीम कोर्ट के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अदालत के आदेश को गंभीरत से नहीं लिया जाए। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद विजय माल्या के प्रत्यर्पण में देरी किसी आधार में हो सकती है। अदालत ने केन्द्र के अधिकारियों से पूछा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अदालत ने इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से 15 दिसंबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर अदालत के आदेशों को पालन नहीं किया गया तो इस मामले में विदेश सचिव को कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है।

बता दें कि विजय माल्या पर देश के सरकारी बैंकों का लगभग 9 हजार करोड़ रुपया डकार कर लंदन भाग जाने का आरोप है। माल्या इस वक्त ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रहता है। लंदन की एक अदालत में विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई हो रही है।वहीं माल्या ने लंदन में इस मामले की सुनवाई के दौरान भारत की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा है कि भारत के जजों से ज्यादा तटस्थ पाकिस्तान के जज होते हैं। माल्या के वकील क्लारे मॉन्टगोमरी और डॉ. मार्टिन लाउ ने वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं, ताकि ऐसे जज रिटायरमेंट के बाद सरकार से इसका फायदा ले सकें। माल्या के वकील ने कहा कि भारत में ज्यूडिशियल सिस्टम में करप्शन भरा हुआ है। इन वकीलों के मुताबिक विजय माल्या भारत में मीडिया ट्रायल झेल रहे हैं ना कि लीगल ट्रायल। वकीलों ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके मुवक्किल को भारत में निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकता है।

