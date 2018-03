SSC पेपर लीक: आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी जीत, मामले में CBI जांच की सिफारिश

एसएससी परीक्षा में कथित धांधली की जांच की मांग कर रहे छात्रों की मांग के आगे एसएससी प्रशासन झुक गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। एसएससी प्रमुख असीम खुराना ने एक बयान में कहा कि कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अर्भ्यिथयों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और एक ज्ञापन सौंपा । उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी भी थे । उन्होंने 17 से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित हुई परीक्षा में प्रश्नपत्रों के लीक होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बयान में कहा गया है कि आयोग ने 21 फरवरी को हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र-1 के प्रश्न लीक होने से जुड़े आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से करने पर सहमति जताई है। इससे पहले तिवारी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और एसएससी अर्भ्यिथयों की चिंताओं के बारे में उनको जानकारी दी। सैकड़ों छात्र एसएससी कार्यालय के बाहर 27 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं।

Delegation of protesting candidate led by BJP MP Manoj Tiwari and a request was made that the entire investigation of the matter related to alleged paper leak maybe entrusted to CBI. We are making representation to DoPT to entrust the inquiry to CBI: Asheem Khurana, #SSC Chairman pic.twitter.com/vjykOko4qJ

— ANI (@ANI) March 4, 2018