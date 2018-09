दिल्ली से आईएस के दो आतंकी गिरफ्तार, लालकिले के पास धर दबोचे गए

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जम्मू एवं कश्मीर के रहने वाले दो संदिग्ध इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादियों को दिल्ली में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त, विशेष सेल, पीएस कुशवाह ने बताया कि संदिग्धों को गुरुवार (8 सितंबर, 2018) रात लाल किला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कुशवाह ने कहा कि गिरफ्तार लोगों पर वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क की जम्मू एवं कश्मीर इकाई से जुड़े होने का संदेह है।

बता दें कि आतंकवादी समूह आईएस की जम्मू एवं कश्मीर में उपस्थिति से राज्य पुलिस इनकार करती रही है। कश्मीर घाटी में हालांकि युवाओं द्वारा अक्सर आईएस द्वारा उपयोग किए जाने वाले काले झंडे को लहराते देखा जाता है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक दोनों कश्मीर जा रहे थे। दोनों को पांच दिन के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इकाई के रिमांड पर भेजा है। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है। (एजेंसी इनपुट सहित)

Delhi: Parvez and Jamshed, two terrorists of ISJK who were arrested by Special Cell of Delhi Police last night near Red Fort. They were going to Kashmir and were found in possession of weapons. They have been taken under 5-day police remand by Special Cell of Delhi Police. pic.twitter.com/UQFzZpWn5W

— ANI (@ANI) September 7, 2018