सोनिया गांधी की आखिरी इमोशनल स्पीच, राहुल गांधी की तारीफ तो मोदी सरकार पर जमकर हमला

राहुल गांधी ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली। कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न नेताओं के बीच राहुल की ताजपोशी हुई। इस मौके पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनकी स्पीच में इमोशनल अपील भी थी, साथ ही उन्होंने वर्तमान सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ की। सोनिया ने अपनी भाषण की शुरुआत बेहद इमोशनल ढंग से की। उन्होंने कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष यह उनका आखिरी भाषण है। सोनिया ने उन चुनौतियों का जिक्र किया, जिनका बतौर अध्यक्ष उन्हें शुरुआत में उनको सामना करना पड़ा।सोनिया ने वर्तमान मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे वक्त में जी रहे हैं, जब बुनियादी मूलों पर रोज हमले हो रहे हैं। देश की मिली जुली संस्कृति पर हमला हो रहा । हर तरफ संदेह का माहौल है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने अंतर्मन में झांके और आगे बढ़ें।

Rahul is my son, so I do not think for me to praise him is right but I would say that since childhood he had to bear the brunt of violence, after joining politics he had to face blatant personal attacks, that have made him a stronger person: Sonia Gandhi pic.twitter.com/0B1XzHvp6g

