Shahbad Dairy Murder पर सियासत शुरू, कपिल मिश्रा बोले- हर गली में बन रही केरल स्टोरी, केजरीवाल ने कहा- LG साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी

Shahbad Dairy इलाके में हुए मर्डर ने हर दिल्ली वाले को चौंका दिया है। यहां साहिल नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की पर चाकू से 40 प्रहार किए।

कपिल मिश्रा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गली-गली में केरला स्टोरी बन रही है। (ANI Image)

दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए खौफनाक मर्डर पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने जहां इस हत्या के बाद दिल्ली के हर गली, मोहल्ले में ‘केरल स्टोरी’ बनने की बात कही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वी कर कहा कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेख़ौफ़ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। LG साहब, क़ानून व्यवस्था आपकी ज़िम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शाहबाद डेरी में हुई हत्या पर नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि मारने वाले का नाम साहिल पुत्र सरफराज है। मरने वाली एक नाबालिग हिंदू बेटी है। कोई उस बिटिया को बचा नहीं पा रहा। ये गली-गली कितनी केरला स्टोरी आखिर, कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा। दिल्ली में एक और श्रद्धा की दर्दनाक हत्या



इस बार हत्या सरेआम सड़क सबके सामने सड़क पर



आख़िर कब तक ? गली गली कितनी केरला स्टोरी ?



कब तक नाबालिग श्रद्धा या साक्षी बेटियाँ यूँ आफ़ताब और सरफ़राज़ जैसे हैवानों की बलि चढ़ती रहेंगी pic.twitter.com/bCaugcncuR — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 29, 2023 उन्होंने आगे कहा कि अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था, अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई। वो भी अभी तक जिंदा है। ये न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा फेलियर है। अगर श्रद्धा का हत्यारा फांसी पर लटका हुआ होता तो शायद सरफराज के बेटे साहिल की हत्या नहीं होती। दो बार सोचता इस प्रकार से इस बिटिया को मारने से पहले। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कि हमारे हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। क्या बोली दिल्ली पुलिस? आउटर दिल्ली के एडिशनल डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि साहिल 20 साल का है। उसे पकड़ने के लिए छह टीमें बनाई गई हैं। हमारी जांच चल रही है। आरोपी के परिवार के लोग जांच में सहयोग कर रहे हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर ही लड़की की मौत हो गई थी। पोस्ट मार्टम करवाया जा रहा है। उसके शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। उसपर 20 बार से ज्यादा चाकू से वार किया गया।

पढें नई दिल्ली (Newdelhi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram