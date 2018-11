राजधानी नई दिल्ली की शान बताया जा रहा सिग्नेचर ब्रिज अब हादसों की वजह भी बन सकता है। कारण दिल्लीवासियों का सेल्फी प्रेम है। पुल की विशिष्ट डिजाइन और खूबियों की वजह से रोज शाम को पुल पर सेल्फीप्रेमियों का जमावड़ा लग रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बीच पुल पर इस तरह से खड़े होकर सेल्फी लेना कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है।

बीते रविवार (4 नवंबर, 2018) को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा उद्घाटित किया गया सिग्नेचर ब्रिज असिमेट्रिकल केबल वाला भारत का पहला ओवरब्रिज है। ये ओव​रब्रिज आउटर रिंग रोड को वजीराबाद से जोड़ता है। इस ब्रिज के विशिष्ट आकार और ऊंचाई से आकर्षित दिल्लीवासियों ने अब इस ब्रिज को बतौर सेल्फी प्वाइंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों को तारों पर तो कई लोगों को कार की खिड़की से स्टंट करते हुए भी सेल्फी लेते देखा गया है।

People risk their lives to click pictures at newly-inaugurated Signature Bridge in Delhi; #visuals from last night pic.twitter.com/slI35essc2

— ANI (@ANI) November 10, 2018