सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- दस दिन के भीतर राफेल की डिटेल जमा करें

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले पर अरुण शौरी और अन्यों की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से दस दिनों के भीतर सील बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और उसके डिटेल जमा करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जनहित याचिका में राफेल सौदे की उपयुक्तता या तकनीकी पहलुओं को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए केंद्र अगले 10 दिन के भीतर भारत के ऑफसेट साझेदार की जानकारी सहित अन्य सूचनाएं मुहैया कराए। कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट किया कि उसे उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए।

मामले में अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि लड़ाकू विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और उसे साझा नहीं किया जा सकता है। इसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जो सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं केन्द्र उन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करे। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। बता दें कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सौदे की प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने महज 10 दिनों के भीतर राफेल की कीमत और उसकी विस्तृत जानकारी मांगी है।

Supreme Court asks Centre to give details of the pricing and strategic details of #Rafale aircraft in a sealed cover to the court, in 10 days. pic.twitter.com/wqKbErKpbh

— ANI (@ANI) October 31, 2018