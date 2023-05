Sakshi Murder Case: साक्षी का कातिल साहिल गिरफ्तार, हत्या के बाद भाग गया था बुलंदशहर

Sakshi Murder Case: दिल्ली पुलिस ने साक्षी के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है।

साक्षी के हत्यारे साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है (ANI)

दिल्ली पुलिस ने साक्षी के कातिल साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार से गिरफ्तार कर लिया है। साहिल ने बीती रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 20 से ज्यादा बार चाकू से वार कर साक्षी नाम की लड़की की हत्या कर दी थी। साहिल साक्षी को मारने के बाद यूपी के बुलंदशहर भाग गया था। कौन है साक्षी? – मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साक्षी 16 साल की थी। वह दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रहती थी। वह रविवार शाम अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने गई थी। घटना के समय साक्षी अपनी उसी दोस्त का उसके घर के पास इंतजार कर रही थी। तभी वहां आरोपी साहिल आया और उसने चाकू से साक्षी पर वार करना शुरू कर दिया। उसने साक्षी पर 20 से ज्यादा वार किए। साक्षी के जमीन पर गिरने के बाद भी साहिल का मन नहीं भरा, उसने एक पत्थर उठाकर भी साक्षी को मारा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग आरोपी को चाकू मारते हुए देखते रहे और कुछ भी न बोले। हत्या के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साक्षी की मौके पर ही मौत हो गई थी Also Read Shahbad Dairy Murder पर सियासत शुरू, कपिल मिश्रा बोले- हर गली में बन रही ‘केरल स्टोरी’ कौन हैं साहिल? साक्षी की हत्या से जुड़ी बड़ी बातें साहिल पेशे से एक AC मैकेनिक है। वो 20 साल का है। साक्षी और साहिल एक दूसरे से पहले से परिचित थे। हालांकि साक्षी की मां ने ऐसी जानकारी होने से इनकार किया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साक्षी ने साहिल से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। वो इसी से नाराज था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि साहिल का परिवार जांच में मदद कर रहा है।

