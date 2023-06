Sakshi Murder Case: साहिल को है चरस-गांजे की लत, कत्ल वाले दिन दोपहर में पी शराब, दिमाग में थी सिर्फ ये एक बात

Sakshi Murder Case: साहिल के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि वह चरस और गांजे का शौकीन है।

Sakshi के कातिल से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है (ANI Image)

Sakshi Murder Case: देश की राजधानी नई दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए साक्षी मर्डर केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले एसी मैकेनिक साहिल खान से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, साहिल को लेकर उसके परिवार और पड़ोसियों ने दावा किया कि वो एक ‘शर्मीला लड़का’ है, जो अपने काम से काम रखता था। हालांकि इंस्टाग्राम में मौजूद उसकी आईडी इसके उलट संकेत देती है। इंस्टाग्राम पर साहिल खान का दूसरा रूप दिखाई देता है। कई तस्वीरों में और वीडियोज में वो दोस्तों के साथ हुक्का और शराब पीता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 56 पोस्ट हैं। ये पोस्ट उसके जीवन और व्यक्तित्व की झलक पेश करते हैं। इंस्टाग्राम पर साहिल खुद को सिद्धू मुसेवाला का फैन, ‘दारू लवर’ और वफादार दोस्त बताता है। इंस्टाग्राम पर उसकी एक रील, जिसमें वाइसओवर है, कहती है- ‘ये दुनिया चैन से जीने नहीं देगी, आतंक मचाना जरूरी है’। पुलिस सूत्रों की मानें तो साहिल खान स्कूल ड्रॉप आउट है और उसे चरस-गांजे की लत है। साहिल खान के एक करीबी दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसे हुक्के में गांजा भरकर पीना पसंद है। उन्होंने मोटर बाइक राइड पर जाने से पहले शराब भी पी है। एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया, “साहिल ने बताया कि घटना के दिन उसने दोपहर में शराब पीना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी – बदला।” साहिल के मकान मालिक फूल कुमार ने कहा कि उसका परिवार यहां पिछले दो सालों से रह रहा है। साहिल को कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा गया। साहिल खुद से ही मतलब रखता था। रिपोर्ट में आगे पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि साहिल ने शाहबाद डेयरी में सनी नाम के व्यक्ति के रूप में काम किया, जहां वह पहले रहता था। Also Read Delhi Murder Case: आंतें बाहर, सिर और पेट पर गहरे घाव… साहिल ने पार की थी बेरहमी की सभी हदें, FIR से खुलासा एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “हमें बताया गया है कि वह वहां लड़ाई करता था और उसे कई बार हिरासत में लिया गया है। उसके व्यवहार की वजह से ही उसका परिवार जैन कॉलोनी में शिफ्ट हुआ। हमने उसके बारे में और जानकारी मांगी है।” पुलिस ने बताया कि साहिल ने उन्हें पूछताछ के दौरान बताया कि वह हाल ही में दोस्तों के साथ हरिद्वार गया था। वहीं उसने रुद्राक्ष की माला के साथ फोटो खिंचवाई थी। पुलिस ने इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो करने वाली कुछ लड़कियों से भी पूछताछ की है कि क्या उसने कभी उन्हें परेशान किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

