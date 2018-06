कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को पीएम के फिटनेस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। राहुल ने इस वीडियो को ‘हास्यास्पद’ और ‘विचित्र’ करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी राजधानी में आयोजित इफ्तार कार्यक्रम के दौरान की। उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। हालांकि, राहुल जब ऐसा कह रहे थे तो मुखर्जी खामोश दिखे। बता दें कि प्रणब मुखर्जी के आरएसएस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जाने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रणब के वहां जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। बाद में ऐसी खबरें आईं कि प्रणब को इस इफ्तार कार्यक्रम का न्योता नहीं भेजा गया है। कांग्रेस ने खबरों का खंडन किया और बताया कि पूर्व राष्ट्रपति भी कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। इसके बाद से सभी की नजरें कांग्रेस के इस इफ्तार पार्टी पर थी।

राहुल गांधी के इफ्तार कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी के अलावा कई शीर्ष कांग्रेस नेता और विदेशी राजनयिक मौजूद थे। इनमें रूस के भारत में राजदूत निकोलोव आर कुदाशेव भी शामिल थे। यहां राहुल ने बाकी नेताओं से पूछा कि क्या उन्होंने मोदी का वीडियो देखा है? राहुल सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की ओर मुड़े और उन्हें पीएम से मुकाबला करने के लिए अपना फिटनेस वीडियो निकालने के लिए कहा। इस पर येचुरी के अलावा तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा और डीमके की कनिमोझी ने खूब ठहाके लगाए। येचुरी ने कहा, ‘अरे भाई, हमें तो छोड़ दो।’ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इस बातचीत को सुन रहे थे।

कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। बता दें कि पीएम ने बुधवार को अपना फिटनेस वीडियो टि्वटर पर शेयर किया था। कुछ वक्त पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने उन्हें फिटनेस वीडियो पोस्ट करने का चैलेंज दिया था। इसके बाद पीएम ने कहा था कि वह जल्द ही अपना वीडियो साझा करेंगे। बुधवार को पीएम ने जब वीडियो शेयर किया तो उन्होंने कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा और आईपीएस अफसरों को फिटनेस चैलेंज दिया। हालांकि, कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें ‘राज्य की सेहत’ की ज्यादा चिंता है।

