शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कभी ऐसे विषय पर राजनीति नहीं की है। वैसे तो हमें विरोध करना चाहिए था लेकिन इतने छोटे का मन का मैं नहीं हूं। लेकिन उनका ये फैसला कांग्रेस व राकांपा को रास नहीं आया। दोनों ने उद्धव ठाकरे को इस फैसले के लिए जमकर लताड़ लगाई है। उधर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को शनिवार को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। सांसदों संग खुद पीएम मोदी गुफ्तगू करेंगे।

कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने शिवसेना के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर हैरानी जताई। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि राष्ट्रपति चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। यह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष है। यह लड़ाई महिलाओं, पुरुषों या आदिवासियों, गैर-आदिवासियों के बीच नहीं है। वो सभी जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में हैं, यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं।

Mumbai | Maharashtra CM Eknath Shinde pays floral tribute to Shiv Sena founder Bal Thackeray on the occasion of #GuruPurnima

It is only due to his blessings that I stand before you all as the CM today, he says. pic.twitter.com/LuCBicsl2y

— ANI (@ANI) July 13, 2022